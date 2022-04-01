特企／陽獅集團獲多項大獎　創史上最佳成績！

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「陽獅集團台灣在FOMA參賽的亮眼作品，橫跨餐飲、食品、科技產品、營養品、娛樂影藝等不同產業。同仁在發展媒體策略時，不僅以集團獨有的數據及技術能力為核心，更基於品牌與品類的不同需求，為客戶打造出獨一無二的解決方案。」張明玲表示，「這是全球陽獅集團Power of One一個陽獅理念的最佳呈現：集團致力於耕耘更肥沃更有生命力的土地，而我們的代理商品牌發揮各自優勢，和客戶携手利用集團資源的給養，打造出各自璀璨的絢麗花園，也結出各具特色的甜美果實。」
實力媒體 堅實數據力帶動好業績
藉由克寧晚安奶粉、GSK歐治鼻舒敏及迪士尼影業《脫稿玩家》贏得五項大獎的實力媒體，以九項入圍五項獲獎高居台灣代理商榜首。每一個入圍案例，在在顯示紮實且巧妙的數據運用，同時也訴說著實力媒體重視精準及效益，以客戶ROI為己任的核心信念。
笑納雙金的克寧晚安奶粉是實力媒體以數據推升投資效益的最佳代表作，不僅和集團內的search data專家博丰數位（Performics）合作，深入解析消費者的搜尋意圖，精準捉住核心消費群的失眠訊號，更進一步結合電信、購物行為甚至電視購物數據，細緻描繪出他們的生活型態，進而設計出感同身受的訊息，適時適地進行正向溝通。精彩的策略及執行不但達到優秀成效，成功為品牌招募新客，幫助上萬台灣女性好好說晚安；也獲得評審青睞，獲得最佳數據應用及最佳上市行銷活動兩大金獎榮耀。
迪士尼影業《脫稿玩家》則跳脫數字範疇，以數據洞察結合創意設計，打造出與眾不同的電影行銷策略。實力媒體與博丰數位的創意團隊合作，運用PM Create solution，針對遊戲玩家設計出遊戲互動體驗廣告，再佐以不同層面的電競式溝通，成功開拓新觀眾群，協助《脫稿玩家》突破大卡司電影的高市場聲量與高媒體投資量的雙重包圍，贏得票房佳績。
GSK歐治鼻舒敏的案例中，實力媒體更顛覆大數據時代的常態，在無法取得充足行為數據的狀況下，改以多層次溝通策略有效篩選潛在消費者。「雖然我們擅長運用數據，但數據只是工具之一，協助品牌突破現實困境才是ROI+的真正精髓。」實力媒體董事總經理楊靄雲說：「COVID-19使平台嚴格管制呼吸道相關症狀的廣告投放，相關行為數據也因疫情影響導致嚴重偏差，但實力媒體的服務團隊並未因此退縮，反而運用高度的媒體專業，規劃出能『過濾』雜訊並『鎖定』正確目標群的溝通方案，為品牌突破數據限制，贏得傳播成效與銷售佳績。」
星傳媒體 優勢整合創造完美作品
星傳媒體在本屆FOMA中的獲獎作品，充分展現陽獅集團不同專業組合Power of One協作的成果，三星Galaxy S21旗艦系列虛擬展間和麥當勞《城市印象⼤⿆克》裝置藝術展兩案例合計四入圍，以超高得獎率一舉拿下金銀銅三獎，兩者均源於與集團中另一品牌的深度合作。
榮獲FOMA銀銅雙喜的《城市印象⼤⿆克》裝置藝術展，是來自台灣李奧貝納的創意結晶。陽獅集團的創意、業務、媒體團隊，陪著台灣麥當勞客戶攜⼿在地藝術創作者，以台灣城市⾵貌中最具代表性的「鐵花窗」、「花磚」、「壓花玻璃」為主要設計元素，打造巨型⼤⿆克裝置藝術，成功連結美式經典與台灣經典，奠基⺠眾對於經典⼤⿆克的好感及認同。《城市印象⼤⿆克》裝置藝術展一案為台灣李奧貝納及星傳媒體獲獎連連，本週又於Event Marketing Awards再奪一金。
奪得金獎的三星Galaxy S21旗艦系列虛擬展間，則是星傳媒體與極達創新（Digitas Taiwan）的力作。長期深耕新創資源的極達創新，擅長針對品牌需求創造全新解決方案，此次引進新夥伴iStaging，合作將三星智慧館打造成線上虛擬展間，為年假期間有各式不同需求的族群設計出獨一無二的專屬品牌體驗。今年星傳媒體與極達創新更攜手以熱門科技NFT與Metaverse為主題，舉辦一場名為STARVERSE的研討會，從概念思路到操作實務，為品牌客戶提供進入Metaverse新紀元的完整解答。
星傳媒體董事總經理李姿韻表示：「得到許多國際獎項肯定固然令人欣慰，但星傳媒體在最新一期的RECMA Agency Quality Evaluation報告中榮升第一名，更是今年眾多好消息中，最鼓舞人心的一個。幾年來持續提升的名次背後，不僅代表著星傳的凝聚力，和精益求精、不斷追求更好的企業文化，更是陽獅集團Power of One齊心合作的成果！ 」李姿韻並且承諾，「未來星傳媒體仍將善用集團助力，繼續自我突破，在即將登場的STARVERSE發表會中，我們將引領客戶夥伴進入台灣首個進駐元宇宙的星傳大樓，一起開拓行銷的新時代！」