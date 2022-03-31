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Luxgen U6 GT AERO 限時極羨價 79.8 萬登場！指定車型贈 DJI MINI 2 空拍機

▲ Luxgen U6 GT AERO 限時極羨價 79.8 萬登場！指定車型贈 DJI MINI 2 空拍機
▲ Luxgen U6 GT AERO 限時極羨價 79.8 萬登場！指定車型贈 DJI MINI 2 空拍機

2GameSome - 有車賞

2022-03-31 18:55:00

Luxgen 在 4月全新推出「U6 GT AERO」，結合專屬「AERO 空力套件組」，享有限時極羨價 79.8 萬（正式售價 85.8 萬）。同時 4 月份入主 Luxgen 指定 5 人座休旅可配合「超有型極羨專案」，再送限量 DJI MINI 2 空拍機。搭載「極緻空力套件」的 URX 5人ADAS 極緻紳活版也同步提供限時極羨價 88.8 萬（正式售價 90.8 萬）。

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U6 GT AERO 搭載「AERO 空力套件組」

U6 GT AERO 結合與車色一體的「AERO 空力套件組」：「AERO 風塑前/ 後擾流板」與「AERO 風塑側裙」具連貫一致性，以及呼應車頭車側套件的「AERO 風塑雙重尾翼」。U6 GT 車系座艙不僅具備 12 吋多功能 HD 觸控螢幕並搭載完善主被動安全科技配備、實用便利的 AR View行車 AR 影像系統，再加上獨有的 AR See-through ViewAR 底盤透視影像及安全實用的 APA 智駕輔助停車系統等多項先進配備，讓每位乘員行車安全更具有全面性保障；同步還搭載「開門防撞系統」：車輛熄火準備下車，車門會自動上鎖，當後方有來車時，除了螢幕影像顯示紅框外，更加入「警示音提醒」；確認後方安全後，一鍵解鎖車門。

月入主 Luxgen 指定 人座休旅享超有型極羨專案  贈 DJI Mini 2 折疊式迷你空拍機

Luxgen 特別推出指定 ５ 人座休旅「超有型極羨專案」：凡於 4/1（五）至4/29（五）止，入主指定 ５ 人座休旅可享限時「極羨價」，購車再送限量 DJI MINI 2 超輕型折疊式空拍機 ，Luxgen再加碼送免費空拍機教學課程（價值 12,000 元）！URX 全景樂活版則可享最高 60 萬 60 期分期零利率，同步再享免費升級 PM2.5 健康對策濾網、終身免費返廠實施臭氧殺菌服務等多項好禮。

4/9（六）-4/10（日）將於全台生活館舉辦 U6 GT AERO 店頭發表會，車迷朋友們可至店體驗 U6 GT AERO。欲知更多車款優惠詳情，可至 LUXGEN官網預約賞車、到府試乘以及線上賞車，或電洽客服專線 0800-588-088。

【Luxgen U6 GT 全車系正式售價】

U6 GT 智遊版：74.8 萬

U6 GT AERO：85.8 萬（限時極羨價 79.8 萬）

新台幣 85.8 萬元起　Luxgen U6 GT AERO 正式在台上市

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