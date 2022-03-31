▲ Luxgen U6 GT AERO 限時極羨價 79.8 萬登場！指定車型贈 DJI MINI 2 空拍機

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U6 GT AERO 結合與車色一體的「AERO 空力套件組」：「AERO 風塑前/ 後擾流板」與「AERO 風塑側裙」具連貫一致性，以及呼應車頭車側套件的「AERO 風塑雙重尾翼」。U6 GT 車系座艙不僅具備 12 吋多功能 HD 觸控螢幕並搭載完善主被動安全科技配備、實用便利的 AR View+ 行車 AR 影像系統，再加上獨有的 AR See-through View＋AR 底盤透視影像及安全實用的 APA 智駕輔助停車系統等多項先進配備，讓每位乘員行車安全更具有全面性保障；同步還搭載「開門防撞系統」：車輛熄火準備下車，車門會自動上鎖，當後方有來車時，除了螢幕影像顯示紅框外，更加入「警示音提醒」；確認後方安全後，一鍵解鎖車門。
4 月入主 Luxgen 指定 5 人座休旅享超有型極羨專案 贈 DJI Mini 2 折疊式迷你空拍機
Luxgen 特別推出指定 ５ 人座休旅「超有型極羨專案」：凡於 4/1（五）至4/29（五）止，入主指定 ５ 人座休旅可享限時「極羨價」，購車再送限量 DJI MINI 2 超輕型折疊式空拍機 ，Luxgen再加碼送免費空拍機教學課程（價值 12,000 元）！URX 全景樂活版則可享最高 60 萬 60 期分期零利率，同步再享免費升級 PM2.5 健康對策濾網、終身免費返廠實施臭氧殺菌服務等多項好禮。
4/9（六）-4/10（日）將於全台生活館舉辦 U6 GT AERO 店頭發表會，車迷朋友們可至店體驗 U6 GT AERO。欲知更多車款優惠詳情，可至 LUXGEN官網預約賞車、到府試乘以及線上賞車，或電洽客服專線 0800-588-088。
【Luxgen U6 GT 全車系正式售價】
U6 GT 智遊版：74.8 萬
U6 GT AERO：85.8 萬（限時極羨價 79.8 萬）