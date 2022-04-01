許瑋甯「愛上小12歲資優生」 《第9節課》師生戀掀議
愛奇藝國際站繼2021年推出《逆局》大獲好評，今年再度推出全新原創華劇《第9節課》，由導演王麗文執導，許瑋甯、陳昊森、尹馨、薛仕凌、張景嵐及新生代演員王渝屏、各務孝太、林玉書、楊誠主演，近期已正式殺青，預計2022年播出。《第9節課》講述一段發生在校園的浪漫愛情，不僅充滿甜蜜浪漫氛圍，更在開局就拋出校霸資優生張一翔（陳昊森 飾）戀上性感國文老師陳孟筠（許瑋甯 飾）的震撼彈，兩人超出師生身分的親密關係將在校園和社會掀起熱議，許瑋甯和陳昊森的組合也讓觀眾備感期待。
許瑋甯繼《當男人戀愛時》再次挑戰愛情故事，她認為《第9節課》劇本相當吸引她，「以往都是演恐怖片，這次終於可以在戲中好好談一場戀愛，這是一個會讓我想一次追完的故事，會讓人不斷思考、拆解。」飾演校霸資優生張一翔的陳昊森表示：「這部戲很有意思，顛覆校園戲只有粉紅泡泡的印象，還帶點懸疑、刺激，每個角色都有很多面向，不會只看到一種個性。」問及陳昊森第一次與女神許瑋甯的合作，他害羞笑說：「跟女神合作非常開心，一開始滿緊張的，因為她給人一種距離感，但一起拍戲幾天下來，發現她非常專業也非常親切，跟瑋甯姐拍戲非常開心。」
許瑋甯透露陳昊森送給她的見面禮竟是一隻全雞和四顆雞蛋，讓她哭笑不得，「我從來沒有收過禮物是一整隻雞，這真的很荒謬，打開那箱保麗龍盒當下看到真的傻眼了，誰會送雞當禮物呀？雞蛋帶回家還破了三顆。」對此，陳昊森搞笑表示：「因為瑋甯姐看起來很會煮飯，所以才會送她一隻雞，希望她好好享用。」在劇中飾演學生群的王渝屏、各務孝太、林玉書也透露：「陳昊森在片場都會大大宣傳他家的雞很厲害。」林玉書無奈笑說：「從我化妝到上戲都在聊雞。」
《第9節課》中飾演暖男主任的薛仕凌戲裡戲外都超細心、對身邊人觀察入微，首次和許瑋甯合作，薛仕凌直呼「瑋甯真的是女神」，不可思議地說道：「她連吃飯都沒有聲音耶！通常不是應該有一些拆包裝、橡皮筋或是咀嚼的聲音嗎？我坐在旁邊都完全聽不到，超安靜，很好奇怎麼辦到的。」另一位金獎常客尹馨此次飾演陳昊森的媽媽，不僅是有權有勢的家長會長，對兒子張一翔也是掌控慾超強，和陳昊森、許瑋甯都將有精彩的對手戲，陳昊森偷偷透露尹馨上戲後氣場強大，下戲卻是少女心，反差萌讓人覺得很可愛。對於這次的角色，尹馨表示：「劇本非常精彩，但也演得很辛苦，因為要消耗很多體力在表達情緒上。」此外，張景嵐在《第9節課》中詮釋性感可愛的保健室姊姊，與許瑋甯是好閨密，對於好友戀上學生抱持支持的態度，是兩人戀情進展的神隊友，也有00後小鮮肉楊誠在劇中展開追求，張景嵐笑說：「現實生活很難接受年下男，怕個性太幼稚。」
愛奇藝原創華劇《第9節課》講述國文老師陳孟筠（許瑋甯 飾）進入南一高中教學後，被愛惹事的校霸資優生張一翔（陳昊森 飾）盯上頻頻刁難，雖有學務主任李大為（薛仕凌 飾）不斷對孟筠伸出援手，但張一翔的背後還有個擔任家長會長的媽媽謝淑芬（尹馨 飾）操控學校的一切。孟筠和一翔兩人從一開始的不對盤到萌生曖昧情愫進展又快又刺激，這場校園禁忌浪漫愛情故事，將會掀起整個校園和社會的議論。《第9節課》將於2022年播出，敬請期待。（編輯：楊穎軒）