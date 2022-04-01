COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

無聲勝有聲－Kia EV6 GT-Line e-AWD增程版試駕

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-04-01 00:25:20

於2021年底就亮相的Kia EV6，終於在日前可以近距離體驗及試駕，雖然日前已有試駕相同平台系統建構的Ioniq 5，但在外觀上EV6有著截然不同的風格，若不說根本不會有直接聯想，當然座艙格局也採不同規劃，究竟實際體驗感受如何呢？

我是廣告 請繼續往下閱讀
如翼般的日行燈和一體式尾燈，圓潤卻又大膽的身形，一登場即便只是看圖片卻也能引起眾人注意並獲得滿堂喝采。親眼見到實車是在2021年底Kia新廠徽活動中，醒目的造型及搭載品牌最新科技，不僅成為鎂光燈焦點，更讓人期待試駕活動的到來，如今終於有機會可以拿起鑰匙啟動開走。

EV6獨特創新的造型，光看照片就已能吸引目光，看到實車則更想進一步體驗。
EV6獨特創新的造型，光看照片就已能吸引目光，看到實車則更想進一步體驗。
如果對車稍微有了解或關注，就會知道EV6與Ioniq 5都是基於E-GMP平台及採用相同系統建構，但因兩車截然不同的設計，所以若沒關注其實並不會將兩車聯想。外型上EV6給予強烈的視覺衝擊，雖不是鮮明線條刻劃，但大膽創新的圓弧身形及曲線，行塑出讓人忍不住多瞧一眼的造型。而關於外型又不得不再一次讚美，Hyundai與Kia會依車型屬性打造不同樣貌，相較於其它品牌家族化就顯得較具誠意和新鮮感。

雖與Ioniq 5採同系統也是同集團，但兩車卻有著截然不同的風格。
雖與Ioniq 5採同系統也是同集團，但兩車卻有著截然不同的風格。
EV6頭燈採如翼般設計，GT-Line e-AWD增程版更配備IFS矩陣頭燈。
EV6頭燈採如翼般設計，GT-Line e-AWD增程版更配備IFS矩陣頭燈。
EV6 GT-Line e-AWD增程版圈胎規格為255/45 R20。
EV6 GT-Line e-AWD增程版圈胎規格為255/45 R20。
除了車頭EV6車尾也相當吸睛。
除了車頭EV6車尾也相當吸睛。
連貫式尾燈營造出科幻視覺感受。
連貫式尾燈營造出科幻視覺感受。
流體空力尾翼讓EV6無需配備後雨刷。
流體空力尾翼讓EV6無需配備後雨刷。
坐進車艙首先目光就被12.3吋構成的曲面螢幕吸引，除了象徵未來的科技感，駕駛也能透過數位儀表與中控螢幕也能觀看電量、剩餘里程、模式及設定預約充電時間、V2L斷電%數、模擬加速聲浪等功能。再來駕駛導向規劃的旋鈕式排檔與鞍座造型，及下方置物空間和無線充電位置等規劃，不僅兼具實用也是和曲面螢幕營造創新感受的重要元素。

EV6座艙在未來科技與傳統取得完美平衡。
EV6座艙在未來科技與傳統取得完美平衡。
車艙最吸引人就是雙12.3吋曲面螢幕。
車艙最吸引人就是雙12.3吋曲面螢幕。
儀錶平台採用環保材質，並利用GT-Line專屬線條強化視覺感受。
儀錶平台採用環保材質，並利用GT-Line專屬線條強化視覺感受。
身為新世代電動車，當然會提供多項功能與支援Apple CarPlay/Android Auto。
身為新世代電動車，當然會提供多項功能與支援Apple CarPlay/Android Auto。
可以透過中控螢幕觀看剩餘電量、里程與電量使用比例。
可以透過中控螢幕觀看剩餘電量、里程與電量使用比例。
為兼顧簡約與便利，一鍵就可切換空調或功能選項。
為兼顧簡約與便利，一鍵就可切換空調或功能選項。
儀表介面會依ECO、Normal、Sport模式有所不同。
儀表介面會依ECO、Normal、Sport模式有所不同。
EV6的特點當然不僅如此，還有方向盤加熱、加熱/通風座椅、Meridian音響、感應式電動尾門、SCC智慧巡航控制、LFA 進階型車道維持、BVM盲區影像輔助、RSPA控智慧停車輔助、V2L電源分享等多項配備。另外，2,900mm軸距、後座椅背可調/前後滑移，使其不論駕車或乘坐都能有著便利及舒適的感受。

GT-Line車型採用麂皮與環保皮革包覆。
GT-Line車型採用麂皮與環保皮革包覆。
雙前座具有加熱/通風及一鍵傾倒功能，但沒有腿靠設計。
雙前座具有加熱/通風及一鍵傾倒功能，但沒有腿靠設計。
EV6採用傳統馬鞍座，但下方有規劃置物空間。
EV6採用傳統馬鞍座，但下方有規劃置物空間。
後座椅背可以大幅調整角度。
後座椅背可以大幅調整角度。
行李廂具有520～1,300公升容積。
行李廂具有520～1,300公升容積。
後座充電孔設置於前座側邊，空調出風口則位於B柱。
後座充電孔設置於前座側邊，空調出風口則位於B柱。
EV6也具備V2L功能，還可依需求設定斷電%數。
EV6也具備V2L功能，還可依需求設定斷電%數。
由於少了引擎聲，所以EV6有提供不同模擬聲浪。
由於少了引擎聲，所以EV6有提供不同模擬聲浪。
GT-Line車型配備14支Meridian揚聲器。
GT-Line車型配備14支Meridian揚聲器。
Level 2半自動駕駛、前方主動防撞輔助、後方交通防撞主動煞車輔助等安全系統全都是標配。
Level 2半自動駕駛、前方主動防撞輔助、後方交通防撞主動煞車輔助等安全系統全都是標配。
BVM盲區影像輔助是非常實用配備。
BVM盲區影像輔助是非常實用配備。
當然還有RSPA控智慧停車輔助。
當然還有RSPA控智慧停車輔助。
如果之後在路上看到造型前衛獨特，並快速的從你眼前刷過別吃驚，因為EV6就是有這種令人驚訝的本事，試駕的EV6 GT-Line e-AWD搭載77.4kWh鋰電池，擁有325hp/61.7kgm最大輸出，0～100km/h加速只要5.2秒，此性能加上電動車輸出特性，在Sport模式全力輸出，不僅能讓老司機獲得強烈貼背感，帶來有如駕駛高性能跑車感受，甚至於路上都能輕易將一票燃油車拋在後方。但若對油門踩踏不夠細膩且又是首次接觸EV6，建議先選擇較為平緩但仍有充足輸出的ECO模式。

馬力雖不算特別強悍，但實際卻有著高性能超快的加速。
馬力雖不算特別強悍，但實際卻有著高性能超快的加速。
EV6 GT-Line e-AWD搭載77.4kWh鋰電池，擁有325hp/61.7kgm與5.2秒0～100km/h加速。
EV6 GT-Line e-AWD搭載77.4kWh鋰電池，擁有325hp/61.7kgm與5.2秒0～100km/h加速。
旋鈕式排檔於視覺和操作都帶來正面感受。
旋鈕式排檔於視覺和操作都帶來正面感受。
可自行設定動能回收力道，i-Pedal模式只要透過電門就可控制加減速或停止。
可自行設定動能回收力道，i-Pedal模式只要透過電門就可控制加減速或停止。
在Sport模式下重踩會感受強烈貼背感。
在Sport模式下重踩會感受強烈貼背感。
除了加速操控部分更是EV6的擅長的項目，電池配置位置所帶來的低重心特性，讓在彎中僅有小幅側傾及帶來讓人感到安心的反應，若用較快速度進出彎，即使Normal模式也會立即由後驅改以四輪驅動提供穩定的循跡性。而Sport模式不僅可以用更快更立即的速度出彎，其四輪驅動狀態和搭配20吋圈胎配置，基本上只要不是過於誇張的操駕，都能以快速且穩定的方式解決彎角。

低重心特性讓EV6在彎中有著穩定循跡性。
低重心特性讓EV6在彎中有著穩定循跡性。
Normal模式多數處於後驅，Sport模式則一直處於四驅狀態。
Normal模式多數處於後驅，Sport模式則一直處於四驅狀態。
Normal與Sport模式都能讓人在操駕獲得滿足。
Normal與Sport模式都能讓人在操駕獲得滿足。
在基於相同平台建構下，EV6與Ioniq 5不論加速反應、動態操控等都有著近乎相同的表現，差別在於外型設計、座艙格局氛圍、差異不大的電池容量和續航里程，及多數相同的配備規格，怎麼選？就看你喜歡哪種風格。

原廠爆龜葉子板、"三出"排氣尾管，Toyota GR Corolla 搶先看

Luxgen U6 GT AERO 限時極羨價 79.8 萬登場！指定車型贈 DJI MINI 2 空拍機

新台幣 85.8 萬元起　Luxgen U6 GT AERO 正式在台上市

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您支持民進黨提名江聰淵參選宜蘭縣長嗎？

您支持民進黨提名江聰淵參選宜蘭縣長嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀