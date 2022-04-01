無聲勝有聲－Kia EV6 GT-Line e-AWD增程版試駕

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如翼般的日行燈和一體式尾燈，圓潤卻又大膽的身形，一登場即便只是看圖片卻也能引起眾人注意並獲得滿堂喝采。親眼見到實車是在2021年底Kia新廠徽活動中，醒目的造型及搭載品牌最新科技，不僅成為鎂光燈焦點，更讓人期待試駕活動的到來，如今終於有機會可以拿起鑰匙啟動開走。
如果對車稍微有了解或關注，就會知道EV6與Ioniq 5都是基於E-GMP平台及採用相同系統建構，但因兩車截然不同的設計，所以若沒關注其實並不會將兩車聯想。外型上EV6給予強烈的視覺衝擊，雖不是鮮明線條刻劃，但大膽創新的圓弧身形及曲線，行塑出讓人忍不住多瞧一眼的造型。而關於外型又不得不再一次讚美，Hyundai與Kia會依車型屬性打造不同樣貌，相較於其它品牌家族化就顯得較具誠意和新鮮感。
坐進車艙首先目光就被12.3吋構成的曲面螢幕吸引，除了象徵未來的科技感，駕駛也能透過數位儀表與中控螢幕也能觀看電量、剩餘里程、模式及設定預約充電時間、V2L斷電%數、模擬加速聲浪等功能。再來駕駛導向規劃的旋鈕式排檔與鞍座造型，及下方置物空間和無線充電位置等規劃，不僅兼具實用也是和曲面螢幕營造創新感受的重要元素。
EV6的特點當然不僅如此，還有方向盤加熱、加熱/通風座椅、Meridian音響、感應式電動尾門、SCC智慧巡航控制、LFA 進階型車道維持、BVM盲區影像輔助、RSPA控智慧停車輔助、V2L電源分享等多項配備。另外，2,900mm軸距、後座椅背可調/前後滑移，使其不論駕車或乘坐都能有著便利及舒適的感受。
如果之後在路上看到造型前衛獨特，並快速的從你眼前刷過別吃驚，因為EV6就是有這種令人驚訝的本事，試駕的EV6 GT-Line e-AWD搭載77.4kWh鋰電池，擁有325hp/61.7kgm最大輸出，0～100km/h加速只要5.2秒，此性能加上電動車輸出特性，在Sport模式全力輸出，不僅能讓老司機獲得強烈貼背感，帶來有如駕駛高性能跑車感受，甚至於路上都能輕易將一票燃油車拋在後方。但若對油門踩踏不夠細膩且又是首次接觸EV6，建議先選擇較為平緩但仍有充足輸出的ECO模式。
除了加速操控部分更是EV6的擅長的項目，電池配置位置所帶來的低重心特性，讓在彎中僅有小幅側傾及帶來讓人感到安心的反應，若用較快速度進出彎，即使Normal模式也會立即由後驅改以四輪驅動提供穩定的循跡性。而Sport模式不僅可以用更快更立即的速度出彎，其四輪驅動狀態和搭配20吋圈胎配置，基本上只要不是過於誇張的操駕，都能以快速且穩定的方式解決彎角。
在基於相同平台建構下，EV6與Ioniq 5不論加速反應、動態操控等都有著近乎相同的表現，差別在於外型設計、座艙格局氛圍、差異不大的電池容量和續航里程，及多數相同的配備規格，怎麼選？就看你喜歡哪種風格。