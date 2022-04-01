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逾5成上班族不打算生育！人力銀行分析「懼生」導火線

▲人力銀行今（1）日公布「勞工婚育計畫調查」顯示，53%上班族「沒有計畫」生小孩。（示意圖／NOWnews資料照）
▲人力銀行今（1）日公布「勞工婚育計畫調查」顯示，53%上班族「沒有計畫」生小孩。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-04-01 11:19:09

去（2021）年台灣新生兒人數15.38萬，創史上新低，而且連兩年「生不如死」，人口持續呈現「負成長」；結婚對數也僅剩11.46萬對，也是史上新低，在兒童節與清明節前夕，人力銀行今（1）日公布「勞工婚育計畫調查」顯示，53%上班族「沒有計畫」生小孩，其中39.3%屬於「未婚，且沒有計畫生小孩」；13.7%屬於「已婚，但沒有計畫生小孩」。

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調查顯示，在年滿20歲以上的成年勞工當中，有41.2%透露，目前「有小孩」，代表其餘的58.8%，目前「沒有小孩」，而且若以人生規劃來看，這當中又共有47%表示，其實「有計畫」生小孩：其中28.8%屬於「未婚，但有計畫生小孩」；18.2%屬於「已婚，且有計畫生小孩」。
    也代表剩下的53%，「沒有計畫」生小孩：其中39.3%屬於「未婚，且沒有計畫生小孩」；13.7%屬於「已婚，但沒有計畫生小孩」。

進一步交叉分析觀察，在「未婚、無子女」勞工之中，「有」生育計畫的比例為42.2%，「沒有」的佔57.8%；在「已婚、無子女」勞工之中，「有」生育計畫的比例為57%，「沒有」的佔43%。
    只是若目前沒有小孩的話，仍有77.6%透露，未來會擔心無人「清明祭祖」；也代表不會擔心的，僅佔22.4%。

探究勞工不想生小孩的原因，在可複選情況下，主要依序有：「怕賺的錢不夠養小孩」(73.4%)、「覺得買不起房子，沒法給小孩一個家」(55.4%)、「工作忙，怕沒有時間照顧小孩」(37.9%)，以及「覺得令人安心的保母或托育機構難尋」(26.6%)、「社會太亂，擔心小孩被傷害或學壞」(24.5%)。
    其他不生育的原因，又分別是：「覺得生小孩之後不自由」(23%)、「不滿意台灣教育體制」(19.4%)、「怕感情生變，無法給小孩健全的家庭」(17.3%)，以及「另一半不想生小孩」(14.6%)、「社會太競爭，不希望小孩將來受苦」(11.5%)。

Yes123求職網發言人楊宗斌認為，在某種程度上，台灣「少子化」的狀況，不但與低薪、凍薪、工時長的職場環境有關，其他像是高房價、教育環境、治安問題，都成為「拒生」或「懼生」的導火線之一。

因此楊宗斌認為，政府若想要提高生育率的話，除了經濟面考量外，像是呼籲企業加薪、提高基本工資，或者透過輔導產業轉型，提高薪酬水準；其他部份也必須從社會福利、社會安全層面著手，以及建立更完善的托育機制。
 
為了鼓勵民眾生育，不論中央或地方政府，持續調高「育兒津貼」與「生育補助」！對此仍有82.6%的上班族表示，「不會因為」現有官方的生養育獎勵或補助，而生或多生一個小孩。

除了覺得津貼、補助不太夠，上班族更認為，從出生到20歲，為了小孩所準備的「生養育基金」，平均「至少」要存到631.4萬元；其中甚至有22%認為，要存到「一千萬元(含)以上」。
    同樣以「官方經常性薪資」4.4萬元估計，大概要不吃不喝12年，才有可能準備好這筆「生養育基金」。本次調查進一步發現，勞工平均預估，家庭「總月收入」最少要達10.5萬元，才有能力「生養一個小孩」，約為經常性薪資44K的2.4倍。

楊宗斌指出，想要準備好生養育基金，恐怕夫妻兩人都要就業，也就是「領雙薪」，同時持續進行投資理財計畫；另一方面，除了小孩外，如果還需要分神照顧銀髮族的長輩，可能導致身心壓力更為沉重。

楊宗斌進一步表示，加上職場競爭激烈，工作壓力大，以及工時過長，許多因素影響到生養育意願，除非任職的公司是「幸福企業」，能主動提供相關福利，藉以減輕經濟負擔，或者讓員工在上班時，不用常常分神於子女的事情。

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