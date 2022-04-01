【車勢星聞】潤少主持初體驗獻Toyota TV，吳卓源預告年底前出新歌

歌手潤少、YoungLee及吳卓源受邀參加Toyota TV線上直播演唱會，其中潤少身兼主持人，一開場就演唱《大潤發》炒熱氣氛，潤少表示：「這是我人生中第一次主持，中途如果有頓點請大家多多包涵。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 【車勢星聞】歌手吳卓源(左起)、YoungLee及潤少受邀參加Toyota TV線上直播演唱會。×【車勢星聞】歌手吳卓源(左起)、YoungLee及潤少受邀參加Toyota TV線上直播演唱會。潤少的《大潤發》曾在「大嘻哈時代」節目比賽中表演過，接著他介紹「大嘻哈時代」節目冠軍歌手YoungLee登場，兩人還一同演唱參加節目之前就合作的單曲《販子》，最後則由節目中曾與YoungLee合作演唱《買榜》的吳卓源壓軸演出，三人聊到近期的工作計畫，YoungLee表示自己的作品正在慢慢進行中，目前有一些合作中的作品接洽中，請大家期待，吳卓源表示自己新專輯的部分還在寫歌的階段，不過她預告今年一定會有新作品和大家見面，潤少目前也準備發行新單曲，值得期待。【車勢星聞】潤少第一次主持非常緊張。×【車勢星聞】潤少第一次主持非常緊張。【車勢星聞】潤少第一次主持非常緊張。×【車勢星聞】潤少第一次主持非常緊張。【車勢星聞】「大嘻哈時代」節目冠軍歌手YoungLee。×【車勢星聞】「大嘻哈時代」節目冠軍歌手YoungLee。【車勢星聞】「大嘻哈時代」節目冠軍歌手YoungLee。×【車勢星聞】「大嘻哈時代」節目冠軍歌手YoungLee。【車勢星聞】潤少、YoungLee演唱參加「大嘻哈時代」節目之前合作的單曲《販子》。×【車勢星聞】潤少、YoungLee演唱參加「大嘻哈時代」節目之前合作的單曲《販子》。【車勢星聞】吳卓源一連帶來多首好聽歌曲。×【車勢星聞】吳卓源一連帶來多首好聽歌曲。【車勢星聞】吳卓源一連帶來多首好聽歌曲。×【車勢星聞】吳卓源一連帶來多首好聽歌曲。【車勢星聞】吳卓源一連帶來多首好聽歌曲。×【車勢星聞】吳卓源一連帶來多首好聽歌曲。【車勢星聞】潤少第一次主持非常緊張。×【車勢星聞】潤少第一次主持非常緊張。【車勢星聞】歌手YoungLee(左起)、吳卓源及潤少受邀參加Toyota TV線上直播演唱會。×【車勢星聞】歌手YoungLee(左起)、吳卓源及潤少受邀參加Toyota TV線上直播演唱會。【車勢星聞】吳卓源。×【車勢星聞】吳卓源。【車勢星聞】YoungLee。×【車勢星聞】YoungLee。【車勢星聞】潤少。×【車勢星聞】潤少。傳承拉力越野血統、四輪驅動且超過 304 匹 Toyota GR Corolla 正式亮相 Toyota bZ4X純電休旅歐規版其續航里程竟高出原本預期! 丹佐‧華盛頓擁有過之993 Turbo登上拍賣，以高於行情高價拍出！