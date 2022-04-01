特企／台北世貿家電展　歌林禮上加禮　祭限量驚喜價

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【好禮加碼第一重】消費滿額送
現場全系列商品，消費滿5,000元，即贈攜帶型戶外照明捕蚊燈一台(10,000元送兩台，依此類推)，現場還會推出限時互動搶好禮活動，千萬不要錯過！
【好禮加碼第二重】限量產品驚喜價
家電展限量驚喜價，每日僅有10台，LED液晶顯示器、空氣清淨機、攜帶型戶外照明捕蚊燈、多功能無線吸塵器，搶好康，趁現在！
歌林領先推出Google 認證 Android TV 11 家電展搶先看
憶聲電子(股票代碼：3024)長期佈局智慧家電市場，旗下歌林品牌於2022年推出最新Google認證androidtv 11的4K聯網液晶顯示器。搭載androidtv 11智慧系統，本次在台北世貿家電展也安排舞台活動，讓大家搶先體驗最新androidtv 11智慧系統的魅力。
冷氣搶先購 超前部署送好禮
除了多樣家電展現量好禮，現場不能錯過的還有歌林「冷氣搶先購」活動。為了回饋消費者對歌林的一路相挺。即日起至2022/4/30期間，購買歌林指定機型冷氣，即可享微波爐、風扇、電子鍋、電鍋好禮四選一，贈品數量有限，敬請把握。
冷氣選歌林 保證安心又滿意
冷氣首推：RK03系列變頻冷暖氣。採用最新智能變頻模式，減少壓縮機反覆運轉的耗電，並獲得CSPF新一級能效認證，不僅節能省電，還可享貨物稅退稅補助，每台最高可省下2,000元；全系列兼具冷暖功能，不管是38度C高溫或是冬季霸王級寒流來襲，四季皆可使用，更能隨時應變乍暖還寒的多變氣候。
RK03系列採用最新式的R32環保新冷媒，可提高能源效率、降低全球暖化係數、使臭氧層破壞潛勢為0，具節能減碳及迅速冷房效果，讓消費者使用冷氣達到舒適涼爽效果，也能兼顧環保愛地球，同時還有四道防護設計：銀離子濾網、藍波防鏽盔甲、防沼氣及室外機機板保護盒。
四道防護設計不僅可抑制細菌、增進空氣淨化效果，減緩因為沼氣侵蝕造成銅管破裂及冷媒流失等機器受損，還強化了冷氣散熱鰭片的藍波防鏽塗層，抵禦酸雨、氧化的侵蝕，並針對空調室外機內部增加機板保護盒，避免小動物誤入室外機造成損壞，延長空調壽命。
4/8~4/11台北世貿家電展(歌林攤位編號D225)，除了現場限量優惠價，還有歌林冷氣搶先購活動，讓您好禮多選一，若再搭配行政院所發放的五倍券(效期至4月底)，回饋多更多。多重好康、機不可失，敬請把握！