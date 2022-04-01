本土+104，多起事件與中和社區有關？　桃園再爆工作室群聚

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基隆+21 無加速擴散現象
而針對基隆小吃店群聚案，指揮中心指揮官陳時中表示，今再添21名新案例，再加上前幾日疫調未明確之確診者，經釐清後歸併整理為同一事件，因此現累積確診者也突破百位來到115例。
陳時中認為，基隆雖陸續有新案例出現，但整體看來並無倍數擴大現象，藉由落實社區篩檢及類普篩，期能及時找出社區中感染個案並儘速斷絕病毒傳播。
多條傳播鍊可能歸併？ 中和群聚規模再加大
自中和社區群聚事件爆發，新北市政府積極進行防疫作為，也持續呼籲有足跡重疊疑慮之民眾主動至社區篩檢站進行篩檢。另外，陳時中指出，現有事件經疫調及基因定序後，有許多確診者足跡或基因定序結果都與中和社區群聚相關聯，除昨日提到之台東卑南家庭群聚案外，桃園舞蹈教室、彰化寵物店現也懷疑為同條傳播鍊，但仍需更多資訊佐證才能確定。
台中婚宴+12 桃園電商工作室突爆群聚
台中婚宴群聚今添12例，其中10例為當日參與婚宴的直接與會者，而因與會者居住地大多相異，今增加之確診個案中僅兩名為台中居民，其餘皆住在外縣市。
桃園電商工作室昨日突爆發群聚，目前共計員工7例、同住家人13例及2例相關接觸者染疫，然而感染源尚待釐清。
中小型染疫旅遊團員曾就醫 花蓮群聚案仍在追
昨公布零星個案中，其中一名為花蓮某醫院護理師，經匡列採檢後今再增三名醫護人員染疫，另也追查出非當地居民但曾前往看病的民眾及其同住家人染疫。陳時中說，經查後確認該名確診者為3月27日至花蓮旅遊之中小型旅遊團團員，因旅遊時出現不適故至該院就醫，而目前也傳出其他團員確診，究竟旅遊團是否為該院群聚之病毒來源，仍須持續嚴密追蹤。
保護自己保護他人 實聯制協助及時阻斷傳播
當疫情爆發時，簡訊實聯制系統除減少紙本填寫之外，也可讓疫調人員加速追蹤疫情及匡列接觸者，然而近來有些民眾及商家在落實實聯制方面較為疏忽，或對系統隱私安全性感到擔憂。指揮中心發言人莊人祥強調，實聯制僅為降低疫情擴散的風險，並不會將個資提供給店家，簡訊也只會保留28天，請民眾放心配合簡訊實聯制掃描。
年長者仍有重症風險 追加劑普及仍勢在必行
目前Omicron本土病例共累積1266例，雖以現有數據計算，無症狀、輕症確診個案比例佔比99.76%，但指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞仍提醒，不同年齡層染疫風險相異，70歲以上年長族群還是有機率引發重症。因此民眾，尤其是年長族群，完整接種新冠肺炎疫苗基礎劑及施打追加劑仍相當必要。對此，陳時中補充，65歲以上長者第一劑疫苗涵蓋率約82.8%；第二劑78.5%；追加劑達63%，相較全人口涵蓋率來的高，然而仍有提升空間。
陳時中說，台灣目前染疫者約占總人口1%，以整體防疫觀念來看，病毒並非無所不在，也不需要到「與病毒共存」的階段，只要做好個人防疫，謹記出外戴口罩、勤洗手、確保社交距離，民眾並不需要過度恐慌或對確診者、有足跡涉足之店家帶有不必要的偏見。
圖片來源/中央流行疫情指揮中心
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53318
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