▲ 宏佳騰智慧電車陪你春遊輕旅行 兒童節來店送古早味好禮

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在中南部地區則有位於台南金砂花旗木步道、潮州河濱公園等，富有台灣「四月櫻花」之稱的花旗木，以及位於嘉義朴子溪防汛道、大肚溪棒壘球場的苦楝樹，由於這些景點多處近郊，因此騎著全能又輕巧的 Ai-4 Ever 也能自在前往，想要多方踩點的車友，也可以考慮性能與外型兼具的 Ai-3 系列，兩種車款皆採低重心的設計，完美創造出輕鬆駕馭的靈活騎乘感。另外搭配寬闊的坐墊空間與雙前置物空間設計，也讓車友們可以充分放置野餐的食物與裝備，並在春天氛圍的環境中，度過輕鬆愜意的午後時光。最後，出外遊玩拍照更是必備行程，搭配車系多變搶眼的粉嫩色彩一同入鏡，為你的美照增添與眾不同的亮麗風采。
每個大人心中都住著一個孩子，連假除了可以跟著宏佳騰輕旅行外，為了慶祝兒童節，宏佳騰特別推出門市活動，凡在 4 月 12 日前至門市賞車試乘、維修保養，就可獲得童味十足的彈珠汽水。不僅如此，完成任一車款體驗試乘，並填寫完問卷，也可獲得『古早味綠豆糕』戳戳樂的體驗機會，如攜帶小朋友一同前來門市完成體驗試乘，還會再加送 Ai 超人限量拼圖組，數量有限，送完為止。
此外，政府日前宣布 2050 淨零排放路徑及策略，展現推動運具電氣化決心，六都與各縣市政府亦陸續公布 2022 年電動機車補助辦法，鼓勵全民換購電動機車；宏佳騰齊聲響應政府政策加碼將「早騎有禮 買一送三」與「好上加好 外送專案」優惠延長至 4 月 30 日，讓消費者購買 Ai-1 或 Ai-3 系列車款皆可擁有總價值超過 3,000 元的超值專屬禮回饋。
同時，最近天氣回暖，宏佳騰特別與 COLD STONE 酷聖石冰淇淋合作，祭出「振興券獨享 月月抽好禮」活動，只要在 4 月 30 日前於 COLD STONE 門市使用振興五倍券消費，就有機會將時尚輕電車 Ai-4 Ever 抽回家。現在入主 Ai-4 Ever，還可享有總價值近 2,000 元的「品牌風格安全帽」、「專屬車牌板」與「簡約坐墊收納袋」貼心三好禮，數量有限，送完為止。眾多好康優惠不間斷，
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