▲ Gogoro 和 Poema Global 正式宣布股東通過雙方的業務合併

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Gogoro 於 2021 到 2022 年間達成數個重大的里程碑，包括擴張業務到全球前三大（中國、印度和印尼）二輪車市場，並與當地領導品牌建立策略合作夥伴關係，在合計超過 5 億輛的二輪車輛市場中耕耘商機。





Gogoro 於今年二月宣布第 100 萬顆 Gogoro Network 智慧電池生產下線，迄今已管理超過 2 億 7,580 萬次的電池交換，已然成為台灣電動機車市場中電池交換的公認標準，為每年銷售電動機車的 97% 車輛提供即換即行的動力。





「對於 Gogoro 團隊、我們的客戶和合作夥伴來說，這是一個令人驕傲的時刻，也是永續城市交通的重要轉捩點。我個人要感謝尹衍樑博士，從第一天起就給予 Gogoro 全力的支持，以及他對打造一個更美好、永續世界的共同願景。我們期許 Gogoro 能夠繼續透過改變人們使用和分享可攜式能源的方式，引領世界上人口最稠密城市的交通成功轉型。」Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「Gogoro 致力於加速電動二輪車的發展和普及，我們正採取積極主動的作為支持開放式移動生態系統的發展，為電動車輛產業奠定基礎。身為一家公開上市公司，我們期待開啟這段旅程的新篇章，並將我們經過驗證的技術和產品帶到世界上各個大型二輪車市場。」





「Gogoro 的電池交換技術和讓城市中二輪車電動化的能力是無與倫比的，透過此次業務合併所獲取的資金，我們預期Gogoro 將擁有足夠的資源來充分執行其願景，並進一步加速在全球各大二輪車市場的擴張。」Poema Global 執行長Homer Sun 認為：「我們很高興完成這項交易，我期待繼續與 Horace 和 Gogoro 團隊合作，一同實踐電動化城市交通的美好未來。」





交易細節





業務合併順利完成時，預期 Gogoro 將收到包括來自 Poema Global、以及由各家頂級機構投資者和策略合作夥伴超額認購的私募增資 (PIPE) 的資金至少 3 億 3,500 萬美元。參與 PIPE 的夥伴包括 Engine No. 1、Generation Investment Management、GoTo Group、Hon Hai Technology Group、Temasek、Ruentex Group 與 National Development Fund 等單位。在業務合併完成後，Poema Global 執行長 Homer Sun 會加入 Gogoro 的董事會。





顧問團隊





Kirkland & Ellis LLP 擔任 Poema Global 的法律顧問，Citibank 和 UBS 聯合辦理私募增資 (PIPE) 的配銷代理。Winston & Strawn LLP 擔任配銷代理的法律顧問。Wilson Sonsini Goorich & Rosati 擔任 Gogoro 的法律顧問，Goldman Sachs 擔任 Gogoro 的財務顧問。





有關已完成業務合併的更多資訊將在 Gogoro Inc. 向美國證券交易委員會提交的 8-K 表格報告中提供，並可在www.sec.gov 上查閱。



