COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

Volvo 高雄/宜蘭服務經營權轉移 凱銳汽車與匯勝汽車分別進駐

▲ Volvo 高雄/宜蘭服務經營權轉移 凱銳汽車與匯勝汽車分別進駐
▲ Volvo 高雄/宜蘭服務經營權轉移 凱銳汽車與匯勝汽車分別進駐

2GameSome - 有車賞

2022-04-01 18:25:00

國際富豪汽車於今日正式宣布 Volvo 凱銳汽車前進南台灣服務高屏地區、匯勝汽車進駐宜蘭深化在地服務能量，以高規格的軟硬體建設，為地區車主打造尊榮貼心的擁車生活。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在新北地區深受廣大車主讚譽的Volvo凱銳汽車正式承接博愛與鳳山兩大服務據點，憑藉新北地區的服務經驗與高水準的客戶滿意度，以「五感體驗」為改造基礎，將博愛與鳳山兩據點進行軟硬體進化，並於鳳山區增建全新服務廠以擴大能量。同時因應品牌純電車系導入規劃，高雄兩據點也將陸續建置充電設施，為新能源車主們提供完善便利的充電點； Volvo凱銳汽車也將新北特有的「JVOC 凱銳維京車主俱樂部」移植高雄，與地區車主共享尊榮且獨具風格的玩車體驗，從硬體到軟體，帶給所有喜愛 Volvo汽車的南台灣消費者觸手可及的北歐生活，親自見證從「心」出發的有感服務升級。

而擁有 40 餘年豐富資歷的匯豐集團旗下之匯勝汽車，在 2021 年為雲嘉南地區樹立全新 Volvo售服標準後，以豐富的實戰經驗與資源正式前進宜蘭地區，選址羅東鎮光榮北路與五結路口建置全新服務據點，自 2022 年 4 月1 日起於光榮北路新址提供全功能售後保修服務與臨時新車展售，並於今年第四季興建完成新車展售據點。屆時以Volvo Retail Sustainable Experience 5.0 規格打造之嶄新旗艦級展示暨服務中心將整合新車展示、售服保修、 Volvo Fika 與 Volvo Professional Car Care 美容專區等全方位服務。Volvo匯勝汽車亦貼心的提供到府取送車服務，以深入地區經營、與在地接軌為理念，讓車主享有貼心尊榮的擁車體驗。而因應東岸旅遊需求，宜蘭據點將建置 AC及 DC 充電樁，完善品牌環台佈電網絡建置部署與全新服務生態。

Volvo 凱銳博愛展示暨服務中心服務地址：高雄市鼓山區博愛一路 450 號服務專線：(07) 556-5560

Volvo 凱銳鳳山展示暨服務中心服務地址：高雄市三民區建國三路 420 號服務專線：(07) 776-5560

Volvo 匯勝宜蘭展示暨服務中心服務地址：宜蘭縣五結鄉光榮北路 28 號服務專線：(03) 950-2111

左至右依序為凱銳汽車特助蔡旻紋小姐、凱銳汽車董事長林傳凱先生、國際富豪汽車總裁陳立哲先生、凱銳汽車特助呂詩偉先生、凱銳汽車總經理曾味王先生。
左至右依序為凱銳汽車特助蔡旻紋小姐、凱銳汽車董事長林傳凱先生、國際富豪汽車總裁陳立哲先生、凱銳汽車特助呂詩偉先生、凱銳汽車總經理曾味王先生。

宏佳騰智慧電車陪你春遊輕旅行 兒童節來店送古早味好禮

Gogoro 和 Poema Global 正式宣布股東通過雙方的業務合併

Lexus 3 月掛牌 2,177 台！連兩個月奪下豪華車品牌冠軍王座

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您支持民進黨提名江聰淵參選宜蘭縣長嗎？

您支持民進黨提名江聰淵參選宜蘭縣長嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀