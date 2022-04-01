▲ Volvo 高雄/宜蘭服務經營權轉移 凱銳汽車與匯勝汽車分別進駐

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而擁有 40 餘年豐富資歷的匯豐集團旗下之匯勝汽車，在 2021 年為雲嘉南地區樹立全新 Volvo售服標準後，以豐富的實戰經驗與資源正式前進宜蘭地區，選址羅東鎮光榮北路與五結路口建置全新服務據點，自 2022 年 4 月1 日起於光榮北路新址提供全功能售後保修服務與臨時新車展售，並於今年第四季興建完成新車展售據點。屆時以Volvo Retail Sustainable Experience 5.0 規格打造之嶄新旗艦級展示暨服務中心將整合新車展示、售服保修、 Volvo Fika 與 Volvo Professional Car Care 美容專區等全方位服務。Volvo匯勝汽車亦貼心的提供到府取送車服務，以深入地區經營、與在地接軌為理念，讓車主享有貼心尊榮的擁車體驗。而因應東岸旅遊需求，宜蘭據點將建置 AC及 DC 充電樁，完善品牌環台佈電網絡建置部署與全新服務生態。
Volvo 凱銳博愛展示暨服務中心服務地址：高雄市鼓山區博愛一路 450 號服務專線：(07) 556-5560
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Volvo 匯勝宜蘭展示暨服務中心服務地址：宜蘭縣五結鄉光榮北路 28 號服務專線：(03) 950-2111