緩人口老化速度 議員建議生第一胎補助3萬、第二胎2.5萬
因應台北市人口下滑的狀況，台北市政府日前針對生育獎勵的部分進行修法，從原有的一至三胎都提供2萬補助，加碼為第一胎維持2萬元補助，第二胎則增加至2.5萬，第三胎則補助3萬元，只要是今年3月17日後出生的新生兒，都適用新的獎勵辦法，希望藉此刺激生育率。不過有議員認為應該下猛藥更加碼發放，第一胎就要給予3萬元補助，才有辦法真的有效刺激夫妻生育。
民進黨台北市議員張茂楠在質詢時，表示每年民政局在編列生育補助預算時，年年都因為預算用不完而逐年減編，今年則編列3.8億預算，按照原本每胎2萬的規劃，每年需要有1.9萬的新生兒才能用完所有預算。對此民政局長藍世聰也認為花不完，直言「可能還有剩」。
而在改為第一胎維持2萬元補助，第二胎則增加至2.5萬，第三胎則補助3萬元後，3.8億預算只要有約1.67萬名新生兒，就能將預算使用完畢。不過張茂楠仍認為預算可能無法用完，甚至無法刺激生育，應該要「下猛藥」將生育補助改為第一胎3萬、第二胎2.5萬、第三胎3萬，等於是「先刺激民眾願意生第一胎，才會有後面的第二胎與第三胎」。
但由於「2、2.5、3」的政策，3月17日才剛上路而已，藍世聰也低調表示「議員我都追不上你的腳步，你這樣速度太快了。」並認為應該要先讓新的補助方案上路一陣子後，再來分析狀況。對此張茂楠仍直言「這樣錢都花不完啦！」並強調「不可能的情況下才要下猛藥，不然台北市的人口會一直下降。」