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BT21新週邊療癒感滿點　 不織布貼紙「含精油」超Chill

▲BT21的The Green Planet系列有不織布貼紙，含有薄荷精油，貼在小本本、口罩「香香的」超Chill。（圖／野獸國提供）
▲BT21的The Green Planet系列有不織布貼紙，含有薄荷精油，貼在小本本、口罩「香香的」超Chill。（圖／野獸國提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-02 07:30:00

宇宙明星BT21推出The Green Planet系列商品，包括日常生活必備的輕便摺疊傘、野餐墊、陶瓷湯杯湯碗組，另有隨行杯、環保收納袋、計時小物等，大地清新配色的治癒感十足，勢必吸引不少粉絲入手蒐藏。

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BT21的The Green Planet系列概括多款日常用品，適合在家放鬆或外出野餐，像是森林派對不織布裝飾貼紙，和一般貼紙不同，不織布貼紙含有薄荷精油，味道清新舒服，隨身攜帶走到哪貼到哪，能感受大自然芬多精的氣息。

▲BT21 不織布香氛裝飾貼紙32入。（圖／野獸國提供）
▲BT21不織布香氛裝飾貼紙32入。（圖／野獸國提供）
布面上印著BT21的輕便雨傘，收納時可搭配多功能毛巾袋，內裏採用毛料吸水材質，下雨天可避免弄濕包包，連寶特瓶也能裝入攜帶。若是想外出野餐，該系列也推出可愛圖繪的收納野餐墊，另附手提收納袋，便於使用後快速收納。

▲BT21輕便雨傘可搭配多功能毛巾袋收納，也能放入寶特瓶。（圖／野獸國提供）
▲BT21輕便雨傘可搭配多功能毛巾袋收納，也能放入寶特瓶。（圖／野獸國提供）
▲BT21收納野餐墊THE GREEN PLANET系列。（圖／野獸國提供）
▲BT21收納野餐墊THE GREEN PLANET系列。（圖／野獸國提供）
以「時髦環保」為中心創立的台灣原創品牌「PLAY BAG瘋狂小袋」，這次也和BT21合作推出5款獨特設計的抗菌收納袋，包含BT21人物徽章、環保徽章、守護地球、營地生活、營火派對。每款包含8位宇宙明星。圖案設計圍繞The Green Planet綠色森林氛圍，新品有兩種尺寸，袋型皆使用抑菌材料製作，可重複使用。
 

▲BT21抗菌魔鬼氈小型夾鏈袋10入。（圖／野獸國提供）
▲BT21抗菌魔鬼氈小型夾鏈袋10入。（圖／野獸國提供）

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