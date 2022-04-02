《勿說是推理》結局讓人傻眼！菅田將暉也出面喊話

日劇《勿說是推理》結局讓觀眾滿頭問號，直問「就這樣？」、「一定有續篇吧？」飾演男主角久能整的菅田將暉也喊話：「真的很希望有續篇，我身體心理都準備好等著接受邀約了！」
《勿說是推理》改編自單行本累積銷售超過800萬冊的同名漫畫，菅田將暉以一頭爆炸頭完美複製主角「久能整」，透露頂著爆炸頭拍戲很辛苦，可是也相當有趣，回想這段時間的拍攝過程，笑說在現場真的是連1公釐的餘裕空間都沒有，順利完成拍攝也終於能鬆了口氣，更強調自己已準備好要拍攝續篇。菅田將暉特別錄影問候台灣觀眾，以前曾來台出席活動的他，表示非常喜歡台灣料理。
劇組的大膽安排讓觀眾嘖嘖稱奇，除了「久能整」在第10集與徠卡（門脇麥 飾） 充滿失落的結局之外，身為主角的菅田將暉，竟然在第11集裡只出現不到1分鐘，完結篇則是在遇見犬堂我路（永山瑛太 飾）講完一句重要台詞後直接結束，讓網友紛紛發出「就這樣？」、「這是完結篇？」、「完結篇不是完結篇...」《勿》官方社群也留下「期待與大家再相見」的字樣，電視台則強調確實有在考慮拍攝第二季或電影版，但得視演員行程及其他細節調整才能有所後續。
《勿說是推理》每集發生的事件都反映出當今日本社會問題，從霸凌、虐童、家暴、跟蹤狂甚至身心症狀，透過菅田將暉飾演的久能整以「解說」的方式推理並以言語進而感化人心，是部充滿驚喜又發人深省的日劇。《勿說是推理》全劇12集可至friDay影音收看。