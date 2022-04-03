誰最適合拍BL劇？傻子與白痴3人一致推「他」

▲傻子與白痴線上演唱會開放歌迷提問，其中一題是「誰最適合拍BL劇？」（圖／相信音樂提供）
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▲傻子與白痴線上演唱會開放歌迷提問，其中一題是「誰最適合拍BL劇？」（圖／相信音樂提供）
2017年的4月1日，傻子與白痴與幾個樂團在小地方展演空間共同演出後，便立下每年4月1日都要演出的「Happy Fool's Day 傻白日」，隔年的同日，他們在台中演出，2019年則是團員們齊聚在家煮火鍋與歌迷相聚，雖然之後停辦了2年，這回無論用什麼方法，傻子與白痴就是要把這場精心準備的演唱會送到歌迷眼前，彌補空白的這2年，線上演唱會1日晚間8點登場，在眾多歌迷引頸期盼下，歌迷們同時在線上觀賞這一場別開生面的「Happy Fool's Day 傻白日」演唱會。
才剛結束北中南三場演唱會的傻子與白痴，為了給歌迷不同於實體演唱會的感受，量身打造三種場景，從傻白的客廳、傻白炫幻艙到幻影視界，完整呈現一場熱鬧、用心的演唱會。演唱會一開始，傻子與白痴以《視線所及只剩生活》、《HoydeA》開場，帶領歌迷進入他們的客廳，接著他們走向傻白炫幻艙，科幻的場景，隨著《OY》、《愛的萬物論》、《Pinky Sunset》等歌，透過燈光建構不同的氛圍，畫面震懾。 ▲傻子與白痴線照慣例在愚人節舉辦演唱會。（圖／相信音樂提供） ▲傻子與白痴配合歌曲，不同光影營造不同氛圍。（圖／相信音樂提供） 難能可貴的「Happy Fool's Day 傻白日」，驚喜當然不止如此，四人突發奇想以自己的媽媽為扮相，拍攝KUSO的開場影片，逗樂歌迷；另外也開放歌迷提問，以及默契大考驗，問到「誰最適合拍BL劇？」他們一致回答蔡維澤，而問及「團員掉到水裡，最先救誰？」所有人各自選擇不同團員，唯有鄭光良選擇救自己，他笑說：「大家各自有喜歡的人，只有我救我自己。」 ▲傻子與白痴線上演唱會打造華麗場景，圖為主唱蔡維澤。（圖／相信音樂提供） 最後，他們開放歌迷留言點歌，雀屏中選的歌曲也很應景，很傻白風格，林宥嘉的《說謊》、五月天《憨人》勢均力敵，而不會說閩南語的蔡維澤特別一字一句羅馬拼音練唱，這也是他第一次唱閩南語的歌曲，相當用心，在唱到《說謊》，蔡維澤一度忘詞，他說：「中間有點小『說謊』，忘詞，代表真直播。」 ▲傻子與白痴團員間默契大考驗。（圖／相信音樂提供） 在近90分鐘的線上演唱會，最後在《At The Heart of Everything》的歌聲中結束，整場演場會，傻子與白痴送最愛的歌迷，期望未來每年的「Happy Fool's Day 傻白日」與歌迷相聚。接下來將在4月3日的中午12:10於「台灣祭2022」的南方舞台（主舞台）演出。《At The Heart of Everything》已於傻子與白痴YouTube頻道首播。（編輯：楊穎軒） ▲傻子與白痴特別獻唱《說謊》、《憨人》。（圖／相信音樂提供） VIDEO