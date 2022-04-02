【身障羽球國手專訪1】被欺負才認知到自己的「不同」

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高中以前飽受同儕欺凌 找出自己的「生存之道」
講起自己的過去，熊孝元回憶，「被欺負」就是認知到自己與眾不同的開始。高中以前他常因身材差異而被同學排擠、欺負，雖現在聽起來已是雲淡風輕的一句話，但每個字的背後，都是令人心疼不已的沉重。
當時，他跑回家跟父母哭訴自己在學校遭遇到的不合理對待，沒想到卻又遭來父親一陣打罵，父親說：「如果你不堅強，沒有人堅強得起來。」自那時起，熊孝元才發現，罹患這樣的疾病不只自己受影響，家人也同樣持續在承受外界壓力。因此，熊孝元發展出了自己的一條生存之道，藉著跟校內「勢力較大」的同學打好關係來尋求庇護，避免一昧受欺壓的情形一再發生。
熊孝元形容，國中的自己就像迷途羔羊，處在「最黑暗」的時期，不知道自己想要做什麼、怎麼做，只能想方設法保護自己，就這樣渾渾噩噩過了三年。
誤打誤撞愛上羽球 在球場上找回自己
升上高中後沒多久，一名身高超過180公分的同班同學揪熊孝元一起報名校內新生盃羽球賽，本來以為對方是開玩笑，沒想到是認真的向他發出「英雄帖」，進而成為他接觸羽球的契機。雖然後來那位同學因為個兒高被找去打籃球，熊孝元也沒有因此而放棄參加比賽，在不間斷地努力練習之下，最終奪得校內第四的好成績。
然而，比賽結束並不代表熊孝元與羽球的緣分劃下句點，誤打誤撞培養出打羽球的興趣之後，他參加了校內的羽球社，將讀書之外的所有課餘時光都貢獻在羽球上，不僅因此而認識許多志同道合的球友，在球場上建立起來的自信心，也讓熊孝元找回真正的自己。
自己感受 好過於從父母身上認知到自己的「特別」
熊孝元表示，軟骨發育不全是罕見疾病的一種，病友成長過程中，除了自己要建立正確的心態之外，父母亦扮演相當重要的角色。
熊孝元常常跟其他病童的父母分享，若在孩子親身感受到自己的「與眾不同」之前，父母即以明喻、暗喻等各種方式來強調「你跟別人不一樣、你需要被保護」等訊息，可能反倒會限制孩子的發展空間與學習機會。熊孝元說：「現在想想，我還是非常感謝當時父母一直把我視為『正常人』來養育，如果從小備受保護，可能長大後反而會更難適應。」
多元化教育方式 建立身心障礙友善校園
熊孝元指出，「過去，只要會走路、沒坐輪椅的都是『正常』學生」，卻沒注意到身心障礙有許多種「形式」及其對學習帶來的負面影響。好在現今社會對於「身心障礙」已逐漸建立起正確觀念，不僅教育方式越來越多元，罕病學生在校內可利用的資源種類也變多，如個別輔導、輔具申請等，若能再提升同儕之間的理解與接納，想必能更加協助達到「友善校園環境」的目標。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53203
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