中美洲友邦特色餐車環台開跑！不出國也能嚐遍道地美食

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俞大㵢次長表示，美食相關活動是外國最能加強與當地國家交流的方式，深信這一系列的活動也能讓台灣民眾更了解我們友邦豐富的飲食文化。拉美及加勒比海國家的街頭小吃相當知名，像是貝里斯招牌菜首選「炸傑克」油煎餅；瓜地馬拉街邊美食Shuco鮮蔬熱狗堡以及宏都拉斯外型酷似彈夾的子彈捲餅，如同台灣的炸雞和珍珠奶茶一樣受歡迎，誠摯邀請台灣民眾未來兩個月的周末，一起來嚐嚐友邦的美味佳餚。
瓜國葛梅斯大使、宏國寶蒂斯妲大使以及貝國碧坎蒂大使也都強調美食外交是搭建雙邊文化橋樑的最佳媒介，尤其三國各地物產豐盛，各類新鮮食材應有盡有，且喜好大量使用玉米餅、豆類食材，以及洋蔥甜椒和番茄入味，讓菜餚的味覺深具層次。尤其這次透過胖卡餐車廚師的巧手，將這幾道美味的街頭美食傳香至全台各個角落，透過中美洲的獨特風味和文化，拉近2300萬台灣人與中美洲人的距離。
廖鴻達主任表示中美洲經貿辦事處一直致力於觀光文化及經貿推廣，並成功推動中美洲物廉價美的海鮮、咖啡、糖輸台，在台大受好評！現在市佔率都超過10%以上。此次胖卡正是使用來自這三友邦的咖啡、白蝦及辣椒醬等新鮮食材，端出一道道各國經典美食，接下來兩個月將穿梭全台灣本島17縣市的大街小巷，讓每個人都有機會品嚐。
這四台中美洲特色餐車每場次將免費提供2道他們的傳統美食和1款飲品，環台兩個月內除觀光名勝外，也將造訪慈善機構、偏鄉小學與原住民社區，讓資源較為缺乏的地區、朋友們也有機會認識我們邦交國，看看中美洲的朋友們都吃甚麼，了解台灣與友邦的飲食文化。中美洲胖卡餐車詳細路線請參考活動官網：http://www.cato.com.tw/2022centroamerica，歡迎大家一起來吃吃喝喝，現場參加中美洲經貿辦事處臉書分享活動，還有機會拿好禮！