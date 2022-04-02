【身障羽球國手專訪3】球場上找回人生價值

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羽球場上失利 對手竟是「坐輪椅」的學長
兩年的運動空窗期，讓那時的熊孝元自覺體能大不如前，然而，與其他學生相比，羽球仍是能給予他成就感的運動。他還記得，某一天下課後鄭老師把他叫去，邀請他去校外體育館打球，沒想到一踏進體育館，迎接熊孝元的是一位「坐輪椅」的學長。正當他丈二金剛摸不著頭腦時，鄭老師丟下一句：「來吧！你們兩個來打半場。」讓熊孝元當場愣住，他想：「好歹自己高中也經過兩年埋頭苦『打』的歲月，怎麼能跟坐輪椅的打？」
▲身障羽球國手與小小人兒進行羽球訓練（圖片提供/熊孝元選手）
結果比賽結束，分數「21：2」，整場比賽熊孝元僅獲得「兩分」。
化悲憤為力量 系統性訓練邁向國手之路
在球場上經歷如此大的挫敗，讓熊孝元頓時像被潑了一桶冷水，心情久久不能恢復，後經鄭元龍老師解釋後，才知道這是「假切磋、真試煉」。原來，體育館中這些坐輪椅的學長姐，都是正在進行國際羽球公開賽賽前訓練的選手們。熊孝元說，他永遠不會忘記鄭老師當時的一句話：「小熊，這就是你將來能打的比賽。」
從那時起，熊孝元又重新回到每天打球的生活，不過這次訓練強度再升級，在專業教練陪同下，他與一眾學長姐們每天進行肌耐力、心肺能力及重訓等體能訓練，再加上大大小小模擬賽，羽球實力在這段期間突飛猛進，更獲得「2016年北京亞洲錦標公開賽」參賽資格。
轉念一瞬間 先天限制反變「優勢」
確認要參賽後，熊孝元與教練反覆地討論戰術並得出了一個結論，他說：「我的優勢原來還是『身高』。」
有時，身材與眾不同不一定是限制，端看你用什麼角度來判斷。熊孝元過去從未想過，出生以來一直困擾自己的身高問題，竟能協助在賽場上爭取更多「球落地前的時間」，且是正常羽球選手或其他障別選手無法擁有的先天優勢。對自己了解的更加透徹後，熊孝元持續勤而不懈地練習，首次參加國際賽事就奪得全場第五名的佳績。
羽壇發展需資源推動 熊孝元致力培育「小小戰將」
直到現在，熊孝元已代表國家征戰多場國際賽事，不僅有機會與世界各地相同疾病的球友互相切磋球技、交流想法與觀念，也從中看到一些台灣體壇仍能改善的空間。
舉例來說，在一次出國比賽時熊孝元發現，台灣隊包含選手、教練及防護員人數不多，與其他國家可合併搭乘一台遊覽車；與此同時，日本代表隊光選手就坐滿四車，教練及運動醫學防護隊也獨立一車，資源相形之下差異更加明顯。
有鑒於自己從恩師鄭元龍從身上所感受到的，熊孝元持續以不同形式為台灣羽球做出貢獻。隨著近年來，國際間逐漸開始重視身障界體育賽事，熊孝元不僅一肩擔下羽球選手、社工、罕病協會理事等多重角色，也致力於培育台灣未來的「羽壇戰將」，希望能讓孩子們搭上這股全球脈動，藉多元化賽事轉播來獲得更多關注、成就感及動力，在國際球場上發光發熱，擺脫先天疾病帶來的負面情緒並從中活出自己的人生意義。
▲小小人兒羽球訓練（圖片提供/熊孝元選手）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53205
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