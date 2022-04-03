落實高品質生命善終　健保擴大安寧療護

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健保署李伯璋署長表示，現行健保安寧療護醫療服務範圍包括醫院、居家及照護機構，由醫療團隊依末期病人需求，提供自入院、出院至居家相互扣連的整合性照護。健保署統計，使用安寧療護服務人數逐年持續增加，顯示安寧療護有助於改善病人生命末期生活品質的觀念，已逐漸被民眾瞭解並接受。
支持病人自主權 高品質安寧照護
台灣安寧緩和醫學學會副秘書長張賢政醫師表示，每年陪伴許多末期病人走出苦痛，讓他看到生命的意義與價值，也體會健保給付安寧療護之重要性，此次健保安寧收案對象修訂，彰顯對病人自主權的重視與對罕病病友的關懷，讓台灣的醫療健保品質又大步邁進。
落實在地安老 這些機構也納入
此外，健保安寧居家療護之服務提供場域為老人安養、養護機構或身心障礙福利機構、護理之家，為因應高齡社會長照需求，健保署已將住宿式長照機構、國軍退除役官兵輔導委員會榮譽國民之家，納入安寧居家療護之機構範圍，使末期病人能在長照機構接受安寧療護，減少末期病人及家屬往返醫院就醫之勞頓奔波，落實在地安老、提升生命末期之照護品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53215
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