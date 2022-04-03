不一樣的「運動醫學」　澄清醫院展凝聚團結與熱情

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澄清醫療體系董事長林高德及總院長周思源，對所有員工在運動場上的熱情表現，深表敬佩，認為這樣的團隊精神就是澄清醫院的文化，一起用心服務病人，一起開心休閒運動，一起關心同仁生活，透過運動比賽凝聚澄清人的團結與熱情，前瞻未來。
醫護運動會 多項運動活動搶先開跑
澄清醫院為慶祝成立90週年，已分別舉辦健走、登山、羽球比賽等多項系列活動，各科醫護人員與一級主管，手持隊旗，高喊隊呼，魚貫進場，再由健身俱樂部有氧老師帶領所有人跳暖身操，隨即的熱身賽、五虎生風接力競賽、時代巨輪、踢籃大賽、趣味拔河比賽等，熱鬧登場。
團隊緊密連結感 提升整體向心力
這些競技項目，特別由澄清醫院運動醫學中心設計，結合最夯的運動醫學和健康體適能等特色，讓所有參與的人員快樂運動又不會受傷害。該院運動醫學中心王稚暉主任表示，對於比賽項目的內容設計，一點也不馬虎，特別融入該院運動醫學中心的專業知能，從「運動醫學」（Sports Medicine）有氧能力、肌力、協調性強化等面向規定競技項目，以增進參賽者的體適能。
澄清醫院運動醫學中心是骨科的連續性照護，不只讓病人擺脫疾病的不舒服，重回健康生活，更能重返運動不怕受傷。澄清醫院對各次專科的發展，將更精緻的往亞疾病的預防醫學大步邁進。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53249
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