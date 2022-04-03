「與病毒共存」後確診激增？韓國、新加坡早有前車之鑑

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不過越來越多國家防疫解封，韓國或許是亞洲國家中值得觀察的案例之一。根據《韓聯社》報導，韓國自2021年11月1日起實行「與病毒共存」策略，放寬防疫措施，然而Omicron的超強傳播力導致確診個案激增，青瓦臺於是決定在2022年1月改變防疫政策，目標是延續「與病毒共存」策略，並針對減少重症患者與死亡人數進行應對，例如將全國衛生站和診所改為主要替感染風險高者進行核酸檢測。
此外，韓國政府也將完成新冠疫苗接種卻染疫者的隔離期由10天縮短至7天，輕症患者更能在家接受治療，透過APP甚至能在家看診、拿處方箋。《華爾街日報》更引述加州大學醫學部的感染症專家甘地（Monica Gandhi）的說法，指出韓國境內有超高接種率，97%成年人都已經施打疫苗，2劑接種率佔總人口的86.7%，其中60歲以上長者的接種率也有95.7%。
儘管韓國曾創下日增62萬多例的確診紀錄，但死亡率比起他國顯著低下，累計致死率僅0.12%，靠著疫苗高施打率和齊全的醫療系統，韓國可能成為世界第一個將新冠病毒轉變為「風土病」（Endemic，即地方性流行病）的國家。
亞洲地區除了韓國之外，新加坡也可能出現相同情況，新加坡有99.7%民眾是輕症或無症狀者，施打第三劑追加劑者約71%，群體免疫則約8至9成。《華爾街日報》指出如今新加坡的疫苗接種率達到人口的92%，當局也鬆綁防疫限制，戶外不強制戴口罩，本月起接種者也免除社交距離的管制，打完2劑疫苗還可以免隔離入境，意味著將大開國門重迎海外遊客。
新加坡目前單日新增確診數仍在5000例上下，但醫療量能主要留給重症或是高風險族群，除了努力提高年長者的疫苗接種率外，也廣泛進行居家檢測與要求確診者居家隔離並不再追蹤確診者的足跡，在經濟考量下逐漸往正常生活邁進。
日本政府也參考亞洲諸國作法，如期於21日進行全面解封，並學習歐美各國加強篩檢體制，希望能以免費PCR篩檢的方式，放棄疫調且取代過剩的隔離，逐漸重回正常生活。
歐洲地區則有部分國家率先解封，單日仍有4、5萬人確診的丹麥更是「全面解放先鋒」，一次解除所有新冠防疫規定，當局認為目前國內每日確診數僅相當於國內580萬人口的1%左右，數字將會逐漸降低，因此成為歐盟內在Omicron疫情爆發下第一個「全面解禁」的國家。
隨後挪威、瑞典、捷克也決定與病毒共存，向口罩和健康通行證告別；法國則決定要以「疫苗護照」取代配戴口罩的規範，義大利則完全鬆綁強制戴口罩的規定。
此外，有86%人口已完整接種兩劑疫苗的英國，在首相強生（Boris Johnson）力推「與病毒共存」的態度下，取消所有新冠疫情的入境限制，旅客們不再需要填寫追蹤表格，入境前後也不需要進行病毒篩檢。根據《路透社》報導，陽性確診者甚至也無須自我隔離，當局也將不再追蹤密切接觸者，民眾也必須得自費購買篩檢試劑，免費的病毒檢測僅為特定高風險狀態生活或從業人員進行。
儘管如此，率領美國對抗疫情的佛奇博士（Anthony Fauci）在世界經濟論壇上也表示，事實上沒有人能確定新冠病毒是否真能從「大流行」走向了「風土病」，在他看來新冠病毒目前也只是在「得到控制、多數國家未消滅」的階段，真正要從人類社會根除還有距離，新的變種病毒仍有威脅可能。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。