掃墓春遊被蛇咬傷？　急診醫授「保命法則」

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台灣常見的六大毒蛇咬傷中毒，依其毒性可分為出血性、神經性及混合性三類。台北慈濟醫院急診部林柏蓁醫師說明，出血性毒蛇咬傷，如：赤尾青竹絲、龜殼花、百步蛇，輕則咬傷處瘀血、腫脹、起水泡或血泡，重則引發肌肉組織壞死、腎衰竭、凝血功能異常、橫紋肌溶解症、腔室症候群等致命併發症。
而神經性毒蛇咬傷，如：雨傘節、眼鏡蛇，輕則造成噁心、嘔吐、腹瀉及肢體麻木感等症狀，甚而引發眼瞼下垂、複視、視力模糊、口齒不清、流涎等全身肌肉麻痺癱瘓症狀，嚴重恐致意識不清昏迷、呼吸衰竭，進而死亡；至於混合性毒蛇咬傷，如：鎖鍊蛇，則兼具出血性及神經性毒性。
認清蛇特徵 有利對症下藥
毒蛇咬傷症狀嚴重程度會因毒性強度，注入人體毒液量及咬傷部位不同而有差異。
林柏蓁醫師指出，不同毒蛇各有其專屬血清，可治療這些不慎被咬傷的患者，減緩傷害，大幅降低過去須手術清創、截肢、併發重症或死亡的比例。因此，若不慎被蛇咬傷時須保持鎮定，認清蛇的特徵（外型、顏色、花紋），最好用手機拍照，有利醫師識別蛇種，對症下藥。
第一時間緊急處置 這些重點要注意
除了牢記蛇的外觀外，林柏蓁醫師說，第一時間的緊急處置也相當重要，包括：預先脫下手錶、戒指等束縛物，以防肢體腫脹後壓迫造成壞死；以清水或生理食鹽水沖洗傷口；避免跑動，過多的動作會促進循環加速蛇毒擴散；同時，盡可能保持患肢低於心臟，減少毒液回流心臟。
錯誤處置方式 恐加劇病情
林柏蓁醫師強調，被蛇咬傷處理方式有別於一般傷口，錯誤的處置不只沒有幫助，甚至可能加劇病情，如：冰敷、使用止血帶可能影響血液循環，增加肢體缺血風險；抬高患肢則會加速毒液擴散回流心臟。
此外，切開傷口、用嘴吸出毒液、塗抹尿液、喝酒止痛等，都是常見的錯誤觀念。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53300
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