乳癌列台灣女性癌症冠軍！　預防從30 歲開始

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長期致力於乳癌防治的乳癌防治基金會董事長張金堅教授表示，新住民婦女離鄉背景來台灣，持家育兒，是維繫家庭的重要角色，但新住民婦女們多半對於定期進行乳房篩檢的觀念比較陌生，因此希望透過這次公益篩檢，提高大家對乳房篩檢與子宮頸抹片篩檢的重視。
30歲開始乳房檢查 早期發現早治療
羅東博愛醫院一般外科葉顯堂醫師指出，近期有36歲藝人罹患乳癌的新聞，讓年輕女性一陣心慌，門診預約檢查人數因此有增加的趨勢，為了避免恐慌，他引用臨床數據表示，雖然40歲以下女性罹患乳癌的惡性率較高，但罹患的比率也較低（小於10％），民眾不用過於擔憂，且如果有定期乳房篩檢的習慣，即便罹患乳癌，通常也能早期發現、早期治療，並提高乳房保留的機率（第一期乳癌病人約八成可保留乳房）。
葉顯堂醫師建議，女性從30歲開始每年進行一次乳房超音波檢查，同時加做子宮頸抹片檢查，三點不漏，以為自身健康做好最佳預防。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53244
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