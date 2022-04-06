「陳奕迅當年摔破哪一顆蛋？」 《大熱門》全場來賓崩潰
《綜藝大熱門》推出全新單元「最強綜藝腦」，祭出高額獎金，歡迎所有藝人來挑戰，近日也推出新系列「巨星綜藝腦」，邀請到演藝圈的「變裝珍奇異獸」齊聚一堂，模仿許多大咖巨星們，搶答綜藝腦。其中當問到「陳奕迅當年跌落舞台，摔破了哪一顆蛋？」瞬間讓全場崩潰直呼：「誰知道啊！」
「巨星綜藝腦」中的題目以多位藝人為出發點，衍生許多演藝圈小知識，其中竟問到一題讓全場崩潰到不行，「2002年陳奕迅『爆蛋』讓人印象深刻，請問當年陳奕迅跌落舞台，摔破哪一顆蛋」，此題一出立刻笑翻所有人，紛紛直呼「什麼啦！誰知道！」值得一提的是，亮答案的那刻，左邊和右邊都有人選，對此，選擇右邊的薔薔精闢分析，「因為上次憲哥有說，舞台跌下去的時候，他是跌到右邊，因為他是右腳跌下去的」！
小優則說：「應該是左邊那顆，比較大顆的樣子！」這對話也讓Lulu忍不住問：「憲哥，這一題我們需要這麼認真的討論嗎？」最後公布正解「右邊蛋蛋」，因為當年陳奕迅應歌迷熱烈要求安可，便把頭上的帽子丟給觀眾，卻不慎踩斷音箱支撐架，跌下舞台，左腳依然在舞台上，下體頓時卡在舞台邊緣，導致右睪丸受傷。
此外，當吳宗憲在分享人生經歷時，突然發現模仿伍佰背吉他的無尊突然消失在位置上，氣得直喊：「你要去哪裡啊？」只見無尊在錄影現場後方，一臉尷尬的說：「那個...吉他太重，我放一下...」由於畫面實在是太荒唐，讓現場所有來賓笑到停不下來，就連Lulu也說：「不是這樣的吧？」更多精彩內容請鎖定每周二至周五晚間9點於三立都會台播出。（編輯：楊穎軒）