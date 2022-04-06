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Mitsubishi Colt大改款預告釋出，預計2023年第三季推出

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-04-06 09:25:20

Mitsubishi昨日宣布新世代Colt將在2023年第三季推出，同時也釋出一張車體輪廓圖做為預告，底盤將與聯盟的Renault Clio及Nissan Micra同樣採用CMF-B平台打造，藉以降低生產成本外還有油電動力選項。

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Mitsubishi在60年代日本經濟剛崛起之際為了讓消費者在合理範圍擁有一輛私家車，推出了一輛名為Colt 600的小型房車，這也是現在Colt車型的初代祖師爺，而今年正好是該車型推出滿60周年時刻，Mitsubishi則順勢宣布在明年第三季將會推出新一代Colt的預告；從唯一的車體預告圖可看出車頭採用進化版的Dynamic Shield水箱罩設計，細長狀的LED日行燈與護罩飾條連成一氣增添不少面容的銳利程度，車體則維持原本短截的五門掀背造型，不果後車門把手已改於C柱側藉此提升不少運動感受，另外在前車門上標有明顯的EV字樣，導入混合動力甚至純電車是可以確定的。

底盤部分確定會與聯盟的Renault Clio及Nissan Micra同樣採用CMF-B平台打造，動力資訊雖未公佈，但猜測可能延續Clio E-Tech的那組1.6升自然進氣引擎搭配電動馬達，內燃機可提供93匹的馬力輸出，電動馬達則可提供48匹馬力，其綜效馬力可達140匹左右，同時還有一具肩負發電機功能的HSG馬達也能供些許輔助力道，在6速自排變速系統的搭配下可在9.9秒加速至100 km/h，極速約為180 km/h，新車預計在2023年的秋季推出，預計在集團資源共用下售價仍會維持在平實的範圍內。

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