嘴破、舌頭破怎麼辦？醫教加速癒合！３情況速就醫。

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為什會嘴破、舌頭破？
醫：主要與免疫失調有關。
賴盈達醫師表示，不論是嘴破、舌頭破皆可算在口腔潰瘍當中，其他也包括了臉頰黏膜、牙齦、舌底等，涵蓋嘴唇至口腔處。口腔潰瘍形成的原因大多大同小異，主要與免疫系統失調有關，日常如感冒、生病、壓力大、熬夜，經期或懷孕等荷爾蒙波動較大時也都有可能發生。患部常見形成外圍紅色、中間較白、形似隕石坑洞的凹陷，邊緣雖不規則，但大致而言可說得上是一個圓形的傷口，通常在一個星期左右便會漸漸好轉。而其他也可能引起嘴破的小問題，則如吃鳳梨咬舌、假牙黏合度不佳摩擦等也可能形成。
嘴破、舌頭破怎麼辦？
醫教４原則有助改善！
民眾遇到上述這些嘴破情況，一般而言可以放著等它好，並注意避免張口過大即可。不過像是破在嘴角、吃東西常會影響飲食及復原，許多民眾會自行亂擦各種「萬用藥」，例如常見的家備用藥拿了就塗，或是一些祖傳配方、聽別人說很有用、來路不明的藥物或偏方，雖然嘴破只是小問題，但這類情況還是應避免，以免嘴破沒好反而讓傷口惡化。
建議可以先至藥局詢問藥師，了解哪些藥物對這類情況是普遍真的有所幫助，例如使用口服消炎止痛藥、口內藥膏等，緩解症狀不適。不過即便是經藥師建議，這些藥物也僅為改善症狀的不適，並無治療效果，若希望能好得快一些，自然還是建議尋求醫師協助為佳，在透過局部治療、處方藥物治療的協助下，會更有助加速癒合，這是最快的方法。
嘴破、舌頭破未必是小事，
醫：３種情況盡早就醫！
即便嘴破一般只是小問題，但若是發現不尋常也應提高警覺盡早就醫。賴盈達醫師表示，正如前述嘴破通常與免疫有關，約一周左右復原，但口腔癌也會出現口腔潰瘍，這樣的傷口因癌細胞存在，時間自然就會持續，且較不規則，醫師日前就曾遇過案例口腔黏膜潰瘍約一個月，發覺不對勁前往檢查，在詢問下了解有20年的菸酒檳榔習慣，經檢查為口腔癌。皰疹病毒引起的潰瘍，則常見呈現為聚集小顆粒。而即便只是單純的嘴破，免疫系統較不穩定時也意味著較容易受到其他疾病侵擾，因此若嘴破期間出現其他身體不適，除了應合理懷疑是否有可能為疾病所致，也要留意其他疾病趁虛而入。提醒民眾，若嘴破至兩周未見好轉，或是傷口明顯不規則、出血、範圍擴大等異常，又或是身體出現其他不適，這些情況都應盡早檢查，以確保健康無虞。
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