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官兵爆確診、敦睦遠航4月中出發　江啟臣：海軍防疫從嚴

▲立法院外交及國防委員會召委江啟臣今（6）日帶隊考察高雄左營海軍基地。（圖／江啟臣辦公室提供）
▲立法院外交及國防委員會召委江啟臣今（6）日帶隊考察高雄左營海軍基地。（圖／江啟臣辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-04-06 15:17:472022-04-06 15:19:26

立法院外交及國防委員會召委江啟臣今（6）日帶隊考察高雄左營海軍基地，指出目前包括陸軍六軍團、十軍團都已有官兵確診。國軍官兵是團體生活，尤其海軍艦艇更多屬密閉空間，防疫必須更嚴謹，除落實體溫量測及艦艇消毒、換氣工作外，長航任務船艦也配有自動化核酸分析儀，以利診斷處置，相關防疫和隔離措施更要儘早擬妥以利因應，避免發生戰力空窗。

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江啟臣說，海軍參謀長說明，近日將展開人員防疫隔離及PCR篩檢，預計今年敦睦遠航於4月中旬啟程，不過今年因全球疫情仍持續延燒，故僅進行遠航訓練，不會停靠邦交國。

近期新冠肺炎疫情升溫，針對船艦防疫作為，江啟臣表示，除落實體溫量測及艦艇消毒、換氣工作外，對於長航任務船艦也配有自動化核酸分析儀，俾利醫官診斷處置。江也提醒，國防部應積極協助疫苗施打，同時要求國防部應該備妥新冠治療藥物，做好確診官兵之照護。

另外，江啟臣強調，面對中共現在不只用共機擾臺，各式船艦也開始增加侵擾我國海域，海軍必須儘速提升戰備能力確保國家安全。特別要求國防部除了加速推動並完成康定級艦戰鬥系統性能提升，對於攸關海軍反潛能力的500MD反潛直升機汰換籌補案，國防部也要積極爭取。軍購必須要能符合國軍需求，才能增強戰力，達到有效抑制敵方犯臺之目的。

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