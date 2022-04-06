雲品偕寶元紀揭新宴會品牌 瞄準1500億茶業大餅插旗台中
雲品國際今（6）日表示，與寶元紀攜手成立的新宴會品牌蘭克斯特（Lancaster House）將於8日正式開幕，定位為全新設計的宴會社交場域進軍中台灣，至今已逆勢接單超過250場大小型宴會，看準台灣茶葉年1500億元商機，還未開幕總營業額超過7千萬，單人平均餐價消費額約為2500元上下，已接單至2023年3月。
蘭克斯特以英式豪宅莊園為設計理念，將傳統宴會廳的營業空間與迎賓社交空間占比的8：2調整為6：4，將原本規劃的80桌席次降調為60桌席次，用室內設計的巧思讓社交空間更加寬敞，並強調場地不拆分銷售，同一時段僅有單一場次的獨立宴會。
業者表示，台中向來消費力驚人，除了敢花錢也喜好嘗鮮，講究用餐氛圍與細節，客群則以中彰投和新竹居多，看準台灣在茶葉的消費年產值可高達1,500億元，餐飲「品茶」的消費市場廣大，特別於開幕時結合茶飲文化，引進寶元紀藏茶中4款特別茶席及7款精選茶品與料理相佐，料理也可因每款茶葉發酵焙製等過程而催化出變化多端的風味。
主宴會廳運用自然採光與訂製款木紋鋁椅和草綠色地毯呈現綠意盎然的室內空間風格，天花板有著大型裝置藝術「舞‧竹衣」，運用25萬片竹衣，以手撕自然裂面為設計重點，耗費6千個小時手工製成飄曳轉折的竹製藝術品，構築一整片金黃耀眼的雲霞，也象徵著宴飲歡聚，飛天伎樂的歌舞禮讚。