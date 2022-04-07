和泰集團「導護志工裝備捐贈計畫」開跑！ 開放線上申請四千套
和泰集團連續 11 年已捐贈共 11 萬套導護志工裝備，2022 年預計再捐贈 1 萬套，包含統一捐贈新北市、高雄市 6000 套導護志工裝備，次及即日起開放其他非統一捐贈之縣市學校，有需求的國中國小都可線上申請導護志工裝備，總計捐贈 4000 套，活動將於4月底截止。
和泰集團自 2011 年展開「導護志工裝備捐贈計畫」，由交通部道路安全督導委員會擔任指導單位，輪流捐贈全台各縣市國小警用等級反光背心與指揮旗，盼能藉此加強及維護導護志工與學童每日上下學的交通安全。和泰集團已於 2015 年完成首輪全台國小導護裝備捐贈，因觀察到導護志工在長期的值勤下，導護裝備多已有破損、污垢、新舊參差不齊等狀況，於 2016 年展開第二輪全台縣市巡迴捐贈導護志工裝備計畫，2021 年展開第三輪全台巡迴捐贈計畫。現已累計捐贈 11 萬套，超過萬名導護志工受惠，未來也將持續汰舊換新，為辛苦的導護志工提供最安全、完善的裝備保護。
和泰集團長年投入永續發展領域，秉持「取之於社會，用之於社會」理念，持續投入社會公益，以「人、車、環境」為主軸發展多元的公益作為回饋社會，包含種植達成56萬棵里程碑的「一車一樹」、號召全台民眾力量的「淨灘減塑全台總動員」及二手玩具回收再利用的「玩具愛分享」、保護台灣石虎的「原生動物守護計畫」、運用本業移動服務發展「yoxi移動公益幸福行動計畫」等公益行動，處處皆可看到和泰集團的付出與努力。
活動詳情請參考 2022 年和泰導護志工裝備活動網站:https://trafficsafety.hotaimotor.com.tw/outfit/