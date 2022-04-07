▲ 最佳運動胎認證！倍耐力「DIABLO ROSSO IV」獲德國 MOTORRAD 肯定

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倍耐力 DIABLO ROSSO™ IV 近期獲得德國二輪專業媒體 MOTORRAD 認證為『「市售同級距產品中最佳高性能運動（SUPERSPORT）胎」，此次共有 6 款目前市場上同級距運動胎款進行集體評測，DIABLO ROSSO™ IV 在不同種類的評測項目以優異的性能表現脫穎而出，再一次展現倍耐力 DIABLO ROSSO™ IV 傑出的性能實力。
一直以來，德國 MOTORRAD 雜誌的測試，被視為輪胎及摩托車領域的基準。因為其測試不僅在乾燥專業賽道上進行，同時也在不同條件與品質的一般公路上進行，測試總里程更超過 2,000 公里，對於輪胎的在不同用路環境的磨耗狀態都極具參考價值。這次 SUPERSPORT 胎款的集評刊載於目前已經出版上架的 MOTORRAD 2022 第 6 期；總結來說，這個享負盛名的德國二輪專業雜誌測試編輯共針對目前市場上 6 個不同品牌，尺寸 120/70 ZR 17 的前輪，以及尺寸 190/55 ZR 17 的後輪的輪胎進行相同項目的測試。針對輪胎性能，共進行了「Country Road（一般公路）」、「Race Track（賽道）」、「Wet（濕地）」和「Mileage（里程）」類別中進行測試。倍耐力 DIABLO ROSSO™ IV 在每個單項中都有相當均衡表現的，在總分 400 分的評比共獲得了 361 分的高分，在測試中完勝其它品牌的同級距胎款，更獲得 MOTORRAD 測試編輯「VERY GOOD（非常好）」的評語。
在完成整個測試之後，MOTORRAD 專業測試車手的結論是，「DIABLO ROSSO™ IV 的出現，讓騎士對倍耐力 SUPERSPORT 胎款面對雨天、濕地或長途騎乘時的所有顧慮一掃而空。這款輪胎所有的優良特性更使其成為此次測試的勝利贏家」。尤其值得注意的是，在賽道上，DIABLO ROSSO™ IV 以最佳單圈時間確認自己是「穩定性和抓地力的標竿」，更藉此證明 DIABLO ROSSO™ IV 是 SUPER SPORT 輪胎中的『購胎首選（BEST PURCHASE）』。儘管抓地力性能有優異表現，但在總里程長達2,000 公里的長途測試後，DIABLO ROSSO™IV 也展現了最優異的磨損水準，也因此在「Mileage（里程）」類別中也獲得了「購胎首選（BEST PURCHASE）」的殊榮。
倍耐力 DIABLO ROSSO™ IV 專為喜愛性能運動車款、性能街車，與跨界鳥車的熱血騎乘風格的騎士所設計，這些騎士總是不斷追求輪胎在多樣的道路鋪面和氣候條件下的高抓地力性能、精準的路感，與靈活的操控手感。DIABLO ROSSO™ IV 是倍耐力高性能輪胎系列的一分子，更是一款獲得德國專業媒體實測認證，集運動性能、高磨耗里程與卓越濕地性能於一身的 SUPERSPORT 胎款，絕對值得推薦給喜愛享受摩托車騎乘樂趣的騎士。