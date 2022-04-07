▲ 最佳運動胎認證！倍耐力「DIABLO ROSSO IV」獲德國 MOTORRAD 肯定

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DIABLO ROSSO™ IV

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在完成整個測試之後，MOTORRAD 專業測試車手的結論是，「 DIABLO ROSSO™ IV 的出現，讓騎士對倍耐力 SUPERSPORT 胎款面對雨天、濕地或長途騎乘時的所有顧慮一掃而空。這款輪胎所有的優良特性更使其成為此次測試的勝利贏家」。尤其值得注意的是，在賽道上， DIABLO ROSSO™ IV 以最佳單圈時間確認自己是「穩定性和抓地力的標竿」，更藉此證明 DIABLO ROSSO™ IV 是 SUPER SPORT 輪胎中的『購胎首選（BEST PURCHASE）』。儘管抓地力性能有優異表現，但在總里程長達2,000 公里的長途測試後， DIABLO ROSSO™IV 也展現了最優異的磨損水準，也因此在「Mileage（里程）」類別中也獲得了「購胎首選（BEST PURCHASE）」的殊榮。





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DIABLO ROSSO™ IV

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