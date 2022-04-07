▲ Nissan Kicks 及 X-Trail「夜行版」即將完售！「Nissan 安全新視野」優惠展延

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Kicks「夜行版」專屬黑化外觀包含暗黑跳色外觀、暗黑V-MOTION、暗黑鯊魚鰭天線、暗黑車頂架、暗黑鋁圈及暗黑後視鏡，同時也標配豐富的NIM智行科技，限量600台，超值優惠價76.5萬元起。
X-Trail「夜行版」專屬時尚黑化外觀包含暗黑鋁圈、暗黑鯊魚鰭天線、暗黑後視鏡；另外，消費者可再享以1,000元升級夜行版套件，升級內容包含謎黑V-MOTION飾蓋及謎黑空力套件。X-Trail「夜行版」限量100台，超值優惠價96.9萬元起。
「Nissan 安全新視野」優惠展延
本月入主 Kicks 與 X-Trail「夜行版」可搭配好評再延續的「Nissan 安全新視野」優惠專案，自即日起至 4 月 29 日止，購車享免費升級「Xmiro2 電子智慧後視鏡」（價值 19,800 元）。
「Xmiro2 電子智慧後視鏡」搭載除盲安全的「Alley View 左前盲區顯影」、超廣角視野照射可達四車道的「前後超廣角鏡頭」、保障升級的「前/後雙錄影器」及夜視升級的「Sony 高解析晶片」，能提供良好的行車視野及升級的行車紀錄功能，在夜間行車時影像更清晰，亦能有效降低眩光。