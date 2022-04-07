▲ Jaguar Land Rover 頂泰台南旗艦展示暨服務中心開幕！Defender 90 V8 Carpathian Edition 同上市

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頂泰台南旗艦展示暨服務中心今日正式盛大開幕。

× 頂泰台南旗艦展示暨服務中心今日正式盛大開幕。

全新落成的旗艦據點為全亞太規模最大的 Jaguar Land Rover 旗艦展示暨服務中心，1 樓的新車展示區可展出 14 輛新車。

× 全新落成的旗艦據點為全亞太規模最大的 Jaguar Land Rover 旗艦展示暨服務中心，1 樓的新車展示區可展出 14 輛新車。

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交車室採用全黑立面設計，減少色彩對於車輛的干擾，更專注於新車的輪廓、質地以及光影形塑而成的現代奢華風格氛圍。

× 交車室採用全黑立面設計，減少色彩對於車輛的干擾，更專注於新車的輪廓、質地以及光影形塑而成的現代奢華風格氛圍。

建物擁有全台唯一天井設計，提供另一個愜意的親子共同休息空間。

× 建物擁有全台唯一天井設計，提供另一個愜意的親子共同休息空間。

投資超過 7,000 萬，具備集保修、美容、鈑噴、鍍膜等全台規模最大、設備最新的一站式服務，打造最頂尖的服務品質，為提供車主更為安心且快速的回廠檢修服務。

× 投資超過 7,000 萬，具備集保修、美容、鈑噴、鍍膜等全台規模最大、設備最新的一站式服務，打造最頂尖的服務品質，為提供車主更為安心且快速的回廠檢修服務。

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廠區設置包含一座 200 kw DC 直流充電樁等共 13 座充電設備與電動車專屬維修工位，提供完善且高效率的電動車售後服務。

× 廠區設置包含一座 200 kw DC 直流充電樁等共 13 座充電設備與電動車專屬維修工位，提供完善且高效率的電動車售後服務。

Jaguar Land Rover授權經銷商 – 頂泰興業



頂泰台南旗艦展示暨服務中心



(06) 251-6311



台南市永康區小北路 37 號





Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition 特仕版於今日由台灣捷豹虎總經理 Garth Turnbull 正式發表，宣示進軍台灣市場。

× Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition 特仕版於今日由台灣捷豹虎總經理 Garth Turnbull 正式發表，宣示進軍台灣市場。

Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition 特仕版以全新打造的 D7x 全鋁合金車體為基礎，搭載 5.0L 八缸機械增壓汽油引擎，最高動力輸出達到 525 PS 與 625 Nm，在 8 速手自排變速箱挹注下，0-100 km/h 加速僅需 5.2 秒，最高極速更可達 240 km/h。特製化調校的底盤搭載電子氣壓懸吊系統與 Adaptive Dynamics 主動動態系統透過每秒高達 500 次駕駛動作分析，優化車輛平衡動態反應，結合電子主動式後軸差速器，更將道路與越野性能表現同步提升至更高水準。





搭載最新 Terrain Response 2® 第二代全地形反應系統，可針對不同類型的路面進行最適當的輸出模式調整，結合可調式地形反應系統更可進一步在所選的模式之下進行更細微的設定。此外，系統內更新增動態控制系統，提供駕駛人針對油門反應、轉向、換檔時機、懸吊阻尼進行舒適與賽道兩種模式進行個人化的調整。





搭載集團旗艦動力 5.0L 八缸機械增壓汽油引擎，最高動力輸出達到 525 PS 與 625 Nm，0-100 km/h 加速僅需 5.2 秒，最高極速更可達 240 km/h。

× 搭載集團旗艦動力 5.0L 八缸機械增壓汽油引擎，最高動力輸出達到 525 PS 與 625 Nm，0-100 km/h 加速僅需 5.2 秒，最高極速更可達 240 km/h。

神秘深色專屬外觀





Land Rover Defneder 90 V8 Carpathian Edition 特仕版採用專屬外觀套件，全車選用大面積深色頂級喀爾巴阡灰金屬漆搭配緞光防護膜，引擎蓋、尾門和車頂則採用亮澤黑對比色與車身相互呼應。配置 22 吋亮黑色鋁合金輪圈與黑色卡鉗相互搭配，車尾排氣管採用雙側四出設定，經典側開式尾門鑲嵌 V8 金屬銘版，清楚展現特仕身份。





全車選用大面積深色頂級喀爾巴阡灰金屬漆搭配緞光防護膜，引擎蓋則採用亮澤黑對比色與車身相互呼應，營造神秘的不凡氣勢。

× 全車選用大面積深色頂級喀爾巴阡灰金屬漆搭配緞光防護膜，引擎蓋則採用亮澤黑對比色與車身相互呼應，營造神秘的不凡氣勢。

車尾排氣管採用極具性能表率的雙側四出設定。

× 車尾排氣管採用極具性能表率的雙側四出設定。

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頂級材質與舒適配備交織打造座艙





車室內運用形質俱佳的麂皮為車室增添性能氣息。全車座椅採檀木黑溫莎皮革搭配 Dinamica® 類麂皮與耐磨織布包覆，全新設計的四幅式多功能方向盤同樣採用麂皮包覆並搭配鍍鉻換檔撥片，排檔桿以及中央飾蓋則採皮革包覆，結合貫穿中控儀錶的專屬緞光黑色裝飾與檀木黑車頂內篷，進入車室映入眼簾的發光金屬門檻上鑲嵌著 V8 專屬字樣，再次彰顯特殊定位。





雙前座具備 14 向電動調整與通風、記憶、加熱功能，後座同樣具備加熱功能，前、後座共三區恆溫空調，兼具空氣品質偵測功能與車室負離子系統含 PM 2.5 懸浮微粒過濾功能。前座中央扶手具備製冷功能與手機無線充電，全車採用深色車窗玻璃與車頂全景式電動玻璃天窗，結合環艙頂級氣氛燈與 Meridian 700W 頂級數位化環繞音響。





車輛資訊娛樂系統搭載最新 11.4 吋 Pivi Pro 多媒體觸控式顯示螢幕與 12.3 吋全數位化 HD 虛擬儀錶板，結合駕駛座前抬頭顯示器，整合車輛控制功能，並具備無線 Apple CarPlay® 與 Android AutoTM 智慧型手機連網功能。





車室內運用頂級材質與嶄新設計語彙共同交織旗艦性能車型獨有的頂級奢華感受。

× 車室內運用頂級材質與嶄新設計語彙共同交織旗艦性能車型獨有的頂級奢華感受。

車室的發光金屬門檻上鑲嵌 V8 專屬字樣，彰顯其不凡的身分定位。

× 車室的發光金屬門檻上鑲嵌 V8 專屬字樣，彰顯其不凡的身分定位。

全景式電動玻璃天窗與 Meridian 700W 頂級數位化環繞音響，完美營造與外界隔絕的舒適豪奢空間。

× 全景式電動玻璃天窗與 Meridian 700W 頂級數位化環繞音響，完美營造與外界隔絕的舒適豪奢空間。

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多項主被動防護科技全面搭載





先進主被動安全防護系統包含 360 度 3D 環景顯影系統與 360 度停車輔助功能、ACC 主動定速含車流排隊輔助功能、AEB 自動煞車輔助系統、BSA 盲點偵測輔助系統、DSC 循跡動態穩定控制系統、HDC 陡坡緩降控與上坡起步輔助系統、LKA 車道維持輔助系統、TPMS 胎壓偵測系統、駕駛注意力監控系統、乘客下車監視系統、後方車流警示與後方碰撞警示等。





全地形王者巔峰之作，正式在台上市



