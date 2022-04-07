關繼威隨王家衛居幕後多年　重返好萊塢演「梁朝偉」

在奇幻動作片《媽的多重宇宙》飾演楊紫瓊老公的關繼威，從1984年哈里遜福特的電影《魔宮傳奇》出道，隔年的作品《七寶奇謀》也大受好評，當年的老搭檔喬許布洛林（Josh Brolin）近年更以漫威大反派「薩諾斯」紅遍全球；1993年，關繼威來台灣跟季芹與況明潔等人合作八點檔《大太監與小木匠》引起不少關注，還與17歲的季芹傳出純純的愛戀，3人一起跑宣傳時，同劇組的人員也曾在受訪時說，兩個人很常玩在一起，但連續劇結束後，隨著關繼威前往國外念書，這段戀情也就不了了之。
由於亞洲成年人很難在好萊塢接到好的角色，關繼威因此不斷說服自己不再喜歡演戲，並退居幕後，跟著元奎一起拍攝《X戰警》、《救世主》，還有在王家衛的《2046》擔任副導演，關繼威時隔20年再躍居大銀幕前，跟楊紫瓊攜手演出《媽的多重宇宙》，其中一個宇宙致敬王家衛的《花樣年華》，關繼威也扮演「梁朝偉」的角色，他非常喜歡這個安排，在接受外媒訪問時說：「多年來，我一直在鏡頭後面看著梁朝偉的演出，能夠轉換視角讓人很興奮。」他坦言如果在15年前接到這樣的劇本絕對演不出來，但經過這些年生活經驗的累積，他能夠挑戰同一個角色展現不同的宇宙樣貌。
《媽的多重宇宙》創作團隊跟台灣非常有緣分，除了男女主角楊紫瓊跟關繼威都曾來台灣拍戲過，劇中飾演楊紫瓊爸爸的吳漢章，多年前也曾來台灣與徐楓、林月雲、歸亞蕾等人合作過電影《源》，飾演女兒的史蒂芬妮許（Stephanie Hsu）以及導演丹尼爾關的母親都是台灣人，他們表示很期待疫情趨緩後能來寶島跟大家見面大啖美食。《媽的多重宇宙》做為今年台灣金馬奇幻影展的開幕片，售票立刻秒殺，發行商台北双喜電影特別安排唯一一場「宇宙搖搶先看」特別放映，讓台灣觀眾可以在4月16日一睹為快。