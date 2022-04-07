▲ 挑戰顏值最高安全帽 ！義大利 IRIE Helmets 最新 NOVA 帽款登台

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NOVA 安全帽是針對都會生活的機車族所打造，帽體採用通過台灣 CNS 認證的 ABS 材質，安全性與 耐用度極高的專利級 E11 插釦式釦具，鏡片則採用高強度 PC 材質，遇到撞擊不易破碎，兩頰耳邊 內襯以 3D 立體剪裁，並考慮眼鏡族的需求，且預留藍牙耳機的空位，時尚絕美之餘，還十分注重實用性，帽身重量輕且配重均勻，可減少久戴的負擔。
NOVA 產品特點
✦ 帽體：ABS 材質製作✦ 鏡片：高強度PC材質，透明度高且不易破碎，專為台灣潮濕氣候增加防水膠條，避免雨水滲透， ✦ 重量:1450+-50 g(不含鏡片)✦ 尺寸：S / M / ML / LL / XL✦ 認證：CNS & ECE & DOT✦ 專利級 E11 金屬插釦式扣具✦ 有效的帽體通風系統，包含頭頂進氣孔雨後擾流排氣孔✦ 緊急穿脫裝置，在緊急狀況時能安全的脫離安全帽，避免二次傷害✦ 內襯布料為陽離子染布✦ 具備藍牙耳機預留孔位✦ 具有眼鏡溝設計
官網 https://www.irie-helmets.tw
商品購物網 https://shop.irie-helmets.tw/v2/official/SalePageCategory/406375?sortMode=Curator