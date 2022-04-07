▲ 全新 Subaru 楊梅荃豐展示暨售後服務中心啟用！全台唯一 STi 零件專區

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全新 Subaru 楊梅荃豐展示中心座落在桃園市楊梅區的交通樞紐位置，距離國道一號楊梅交流道僅需5分鐘車程，主體建築全區共計三層樓，每層樓面積約 300 坪，內部總面積近千坪。新穎的軟硬體設施是全新 Subaru 楊梅荃豐展示中心一大亮點，寬敞明亮的展示空間不僅可一次供 8 部新車展示外，更設有全台唯一的 Subaru 原廠精品及 STi零 配件專屬區。此外，為細心款待蒞臨賞車及進廠維修的顧客，內部也規劃有專屬客休區域及商談區。售後服務工作區則涵蓋共計 10 個專屬工作位，並由 Subaru 原廠認證之專業技師團隊提供售後保養維修、鈑金烤漆、專業汽車美容等服務。
荃豐汽車展現在地深耕經營決心
全新 Subaru 楊梅荃豐展示暨售後服務中心自去年 11 月成立以來，在荃豐汽車股份有限公司黃勇仁董事長的經營團隊帶領下，積極展現在地深耕經營的決心，對於維繫顧客關係更是不遺餘力。其中包含 4 月份於桃園市龍潭區的雄獅文具—想像力製造所免費招待車主參加的車主日活動「跟著荃豐一起玩—春季車主活動」，開放報名第一天即額滿，充分展現了 Subaru 與車主的高度凝聚力。
Subaru 台灣意美汽車目前全台共有 21 處授權展示中心及 23 處授權服務廠，有關 Subaru 全台各地展示中心與服務廠資訊，歡迎瀏覽 Subaru 台灣意美汽車官方網站https://www.SUBARU.asia/tw/zh/home/或致電 Subaru 客戶服務專線 0800-486-168 洽詢。
【Subaru 桃園楊梅荃豐展示暨售後服務中心】
地址：桃園市楊梅區中山北路一段337號
- 展示中心專線：(03) 478-5566
- 展示中心傳真：(03) 478-5577
- 展示中心營運時間：周一至周日 / 上午8:30 ~ 下午9:00
- 服務廠預約專線：(03) 478-5566分機303、305
- 服務廠傳真專線：(03) 485-3020
- 服務廠營運時間：周一至周六 / 上午 8:30 ~ 下午5:30