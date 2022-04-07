預接超過 800 台！Hyundai Ioniq 5 公佈後續訂購方案
Hyundai Ioniq 5 於 3 月 2 日在台上市不僅創下 3.5 小時年度配額 120 台完售紀錄，截至 4 月 6 日（含）累積訂單一舉超過 800 張，已訂購準車主享專屬早鳥價：EV400 $145 萬元、EV500 $169 萬元、EV500 Performance $189 萬元，加贈 2 年價值$60,000 元 U-Power 極速充電金、原廠 V2L 外接供電轉接器與原廠家用充電樁等優惠。
南陽實業並於今日（4/7）公布後續 Ioniq 5 訂購辦法：
註1：EV400 $148萬元、EV500 $172萬元、EV500 Performance $192萬元，以上非正式售價、無搭配優惠方案。詳細 Ioniq 5 訂購辦法請洽 Hyundai 全國展示中心。
- Ioniq 5 訂購持續熱銷，於 4 月 6 日（含）前已完成之訂單，如遇交車前美元匯率上漲，南陽將全數吸收上漲之成本，但如因原廠供車規格配備有所變更，則依實車之規格配備增減調整售價。
- 南陽實業正積極向原廠爭取配額，惟考量匯率漲幅變動及交期不確定因素，為明確保障顧客方權益，4 月 7 日起暫緩客戶訂購 Ioniq 5，待後續供車到港計畫明朗，再行公告開放訂購。新顧客如有排單候車需求，依參考價格註1受理訂車，售價及優惠辦法將依到港當月南陽實業公佈辦法為準。