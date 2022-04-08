641 萬元，Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition 特仕版上市，首批60輛已售罄！

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Land Rover 採用 V8 動力的歷史可追溯至 70 年代 的 Stage I V8，接續於90年代在北美市場推出性能更加強悍的 Defender Works V8，而今Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition 特仕版傳承經典並結合現代化設計語彙， 以全新打造的 D7x 全鋁合金車體為基礎，搭載集團旗艦動力 5.0L 八缸機械增壓汽油引擎，最高動力輸出達到 525 PS 與 625 Nm，在 8 速手自排變速箱挹注之下，0-100 km/h 加速僅需 5.2 秒，最高極速更可達 240 km/h。特製化調校的底盤搭載電子氣壓懸吊系統與 Adaptive Dynamics 主動動態系統透過每秒高達 500 次駕駛動作分析，即時掌握車輛動態，優化車輛平衡動態反應，結合電子主動式後軸差速器，更將道路與越野性能表現同步提升至最高水準，不論面對艱難地形或高速行駛，都能展現強大的性能本色。
搭載最新 Terrain Response 2® 第二代全地形反應系統，可針對不同類型的路面進行最適當的輸出模式調整，結合可調式地形反應系統更可進一步在所選的模式之下進行更細微的設定，最佳化車輛穿越地形的強大能力。此外，系統內更新增動態控制系統，提供駕駛人針對油門反應、轉向、換檔時機、懸吊阻尼進行舒適與賽道兩種模式進行個人化的調整，實現不論馳騁於鋪裝道路或穿梭於荒野之中，皆能擁有精準且難以忘懷的完美駕馭體驗。
Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition 特仕版採用一系列專屬外觀套件打造個性強烈的運動氛圍，全車選用大面積深色頂級喀爾巴阡灰金屬漆搭配緞光防護膜，引擎蓋、尾門和車頂則採用亮澤黑對比色與車身相互呼應，營造神秘的不凡氣勢。配置 22 吋亮黑色鋁合金輪圈與黑色卡鉗相互搭配，透過極大化的視覺張力吸引路人目光焦點，車尾排氣管採用極具性能表率的雙側四出設定，經典側開式尾門鑲嵌 V8 金屬銘版，刻下對於 Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition 特仕版身為道路王者的最佳註解。
車室內運用頂級材質與嶄新設計語彙共同交織旗艦性能車型獨有的頂級奢華感受，形質俱佳的麂皮為車室奢華內裝增添性能氣息。全車座椅採檀木黑溫莎皮革搭配 Dinamica® 類麂皮與耐磨織布包覆，全新設計的四幅式多功能方向盤同樣採用麂皮包覆並搭配鍍鉻換檔撥片，營造更好的操作手感，排檔桿以及中央飾蓋則採皮革包覆，結合貫穿中控儀錶的專屬緞光黑色裝飾與檀木黑車頂內篷，成就品味與舒適的完美結合。進入車室映入眼簾的發光金屬門檻上鑲嵌著 V8 專屬字樣，彰顯其不凡的身分定位。
Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition 特仕版身為旗艦之作，雙前座具備 14 向電動調整與通風、記憶、加熱功能，後座同樣具備加熱功能，前、後座共三區恆溫空調，兼具空氣品質偵測功能與車室負離子系統含 PM 2.5 懸浮微粒過濾功能，為旅途中所有成員提供最舒適的乘坐品質。前座中央扶手具備製冷功能與手機無線充電，提供貼心的便利服務，全車採用深色車窗玻璃與車頂全景式電動玻璃天窗，結合環艙頂級氣氛燈與 Meridian 700W 頂級數位化環繞音響，完美營造與外界隔絕的舒適豪奢空間。
車輛資訊娛樂系統搭載最新 11.4 吋 Pivi Pro 多媒體觸控式顯示螢幕與 12.3 吋全數位化 HD 虛擬儀錶板，結合駕駛座前抬頭顯示器，提供直覺且清晰的操作介面，整合車輛控制功能，並具備無線 Apple CarPlay® 與 Android AutoTM 智慧型手機連網功能，多方提供駕駛全面的行車資訊，在探索未知的旅程之中，帶來更為便利的操作體驗。
先進主被動安全防護系統全面搭載，包含 360 度 3D 環景顯影系統與 360 度停車輔助功能、ACC 主動定速含車流排隊輔助功能、AEB 自動煞車輔助系統、BSA 盲點偵測輔助系統、DSC 循跡動態穩定控制系統、HDC 陡坡緩降控與上坡起步輔助系統、LKA 車道維持輔助系統、TPMS 胎壓偵測系統、駕駛注意力監控系統、乘客下車監視系統、後方車流警示與後方碰撞警示，實現全方位安全防護。
Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition 特仕版擁有 525 PS 與 625 Nm 強悍動力表現，深色專屬 Carpathian 外觀套件營造強烈濃厚運動化氣息，多項頂級材質交織與尖端科技結合，完美體現現代奢華設計美學與奢華尊榮的旗艦座駕，深受性能買家喜愛，2022年式配額已完售。2023 年式 Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition 特仕版建議售價為新台幣 641 萬元，再享 5 年原廠保養方案，敬邀蒞臨鑑賞全地形王者顛峰之作，更多詳情請洽全台授權經銷商。