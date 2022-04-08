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【青山瀑布步道】漫遊台版奧入瀨溪流
這條緩坡的石階步道長約1.3公里，前半段有著引自老梅溪的水圳為伴，一路上水聲潺潺、蓊鬱綠意環抱，相當清幽靜謐。步道後段約700公尺長的路徑較有挑戰性，但老梅溪景隨侍一側，景色更為豐富，這段路時而走階梯、時而切進溪谷，而且還得走過3座橫跨溪谷的小橋，讓人一路品味台版奧入瀨溪流的雅致美景。終點處的青山瀑布落差約30公尺，瀑水量豐沛，瀑布下方設有觀景平台可讓人佇足休憩。
【石門嵩山梯田】探索起伏天光雲影
開車行駛在北19鄉道尖山湖附近便可見石門嵩山梯田，幾何造形的梯田阡陌縱橫，形成當地一大勝景。這處約有百年歷史的梯田，是昔日當地居民以陽明山火山岩層層堆砌而成，春天石水梯田映襯著天光，遠眺或是走進梯田旁的小徑，無不療癒人的身心。新北的梯田文化雖然在三芝也有，但這片可是新北佔地最大(約43.64公頃)的百年梯田，來訪青山瀑布健行時不妨拐個彎到這裡走走。
【三芝田心子】賞新北最甜心水池
幾年前陽明山八煙聚落的水中央引發旅遊風潮，之後因為觀光客大量擁入造成村民不便而暫停關閉此景。慶幸的是新北三芝的田心子，日前在農委會水保局的規劃下，將一片荒地打造成宛如八煙水中央般的新景點，並將它稱為新北最甜心水池；遊客除可遠眺，還可順著石板步道走到水塘中央的小島賞景，晨昏陰晴隨著光影變化各有風情，天氣好的話也是賞日落的好景點。
景點資訊
青山瀑布步道
地址：新北市石門區北17鄉道約5公里處（步道入口）
交通：可於老梅搭F152-0810公車，在青山瀑布站下，每天僅有08:10、09:50兩班，假日停駛
石門嵩山梯田
交通：新北市石門區北19鄉道約6公里處（無公車抵達）
三芝田心子
交通：新北市三芝區北8鄉道約4.5公里處
這篇文章 新北景點｜台版奧入瀨溪流觀瀑健行享清新負離子 順遊百年梯田看阡陌縱橫美景 最早出現於 行遍天下旅遊網