Jaguar Land Rover頂泰台南旗艦展示暨服務中心正式開幕

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全新落成的旗艦據點為全亞太規模最大的 Jaguar Land Rover 旗艦展示暨服務中心，依循英國原廠新世代 CI 規範，結合高規格的專業保修服務，持續為台灣豪華進口品牌市場注入最具英倫精神的獨到品味，並提供南部地區廣大 Jaguar 與 Land Rover 的車主現代奢華的服務體驗。
全新落成的頂泰台南旗艦據點選址台南市永康區小北路 37 號，採地下一層地上三層設計，佔地 1,470 坪，總建坪達到 3,880 坪。1 樓規劃新車展示區、客休區與服務廠，3 樓規劃原廠認證中古車展示區、鋁合金專屬維修區、美容鍍膜與鈑噴中心，B1 與頂樓合計提供 133 格停車空間。
位於 1 樓的新車展示區與交車區，面寬長約 16 公尺，樓層設計挑高 6.4 公尺，呈現方正的賞車空間，共可展出 14 輛新車，採用 Low-E 玻璃及超白玻璃，創造兼具節能與高透光度，提供來賓更為舒適尊榮的賞車環境。兩間獨立交車室採用全台唯一全黑立面設計，減少色彩對於車輛的干擾，更專注於新車的輪廓、質地以及光影形塑而成的現代奢華風格氛圍，使準車主於交車時更能仔細品味獨具英倫品味的豪華座駕。3 樓設有原廠認證中古車專區，共可展示 18 輛車款，提供更為多元的購車選擇。
為提供來賓奢華舒適的頂尖服務環境，全新旗艦據點導入數位化展間的概念，展示區建設高速 Wi-Fi、動態顯示車色外觀設備、AI 智慧人工柵欄即時接待等，提供更為專業且快速的服務。建物擁有全台唯一天井設計，下方設置自然景觀造景與塔形噴水池，提供另一個愜意的親子共同休息空間，提供客戶更為尊榮舒適的購車體驗。
投資超過 7,000 萬的維修服務中心具備集保修、美容、鈑噴、鍍膜等全台規模最大、設備最新的一站式服務，打造最頂尖的服務品質。1 樓設置共 10 個工位，3 樓設置 4 個鈑金專屬工位與汽車美容專區，為提供車主更為安心且快速的回廠檢修服務，維修工位導入包含德國 MAHA 專業維修設備與德國 BEISSBARTH 最新檢測技術提升技師檢修量能，以精準數據為車主提供專業把關。針對鋁合金車身修復，頂泰選用全球最新設備，引進法國 Celette 模具式手術台，提供更加精準的鋁合金車身校正維修服務，烤漆爐引進比利時 GARMAT 自動溫控變頻水性漆專用烤漆爐，提供車主宛若新車出廠般的專業鈑烤服務。此外，更為純電世代的來臨做好全面準備，廠區設置 2 組電動車專屬維修工位與 13 座充電設備，其中更包含一座 200 kw DC 直流充電樁，提供完善且高效率的電動車售後服務。
全新旗艦據點提供完整的銷售展示中心與完善的保養維修服務，並大量採用綠建材，實踐企業對於環境責任的決心。耗資新台幣 1,600 萬於建物頂樓裝置太陽能板與 100% 雨水回收，有效運用自然資源，減少能源消耗，採用 100% 環保水性漆料與義大利進口廢棄排除系統減少維修時廢氣產生，為地球環境盡一份心力。
頂泰興業汽車自 2014 年取得 Jaguar Land Rover 經銷授權，耕耘雲嘉南市場近 10 個年頭，期間不斷優化銷售與服務體系，實踐 Jaguar Land Rover 全球一致的『Customer First 客戶優先』準則，並分別於 2017 年與 2020 年獲得最佳經銷商的殊榮。頂泰興業持續在地深耕，也將會陸續為雙品牌車主規畫專屬的客戶體驗活動，包含車聚活動、高爾夫球敘以及生活體驗講座等，與 Jaguar Land Rover Taiwan 台灣捷豹路虎攜手建構品牌與客戶更為緊密貼心的連繫。
| Jaguar Land Rover授權經銷商 – 頂泰興業
| 頂泰台南旗艦展示暨服務中心
| (06) 251-6311
| 台南市永康區小北路 37 號