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Jaguar Land Rover頂泰台南旗艦展示暨服務中心正式開幕

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-04-08 08:55:20

為讓南台灣喜好 Jaguar 與 Land Rover 的客群能享有頂尖尊榮的一流服務，Jaguar Land Rover Taiwan 台灣捷豹路虎攜手授權經銷商頂泰興業積極佈局雲嘉南地區，耗時 30 個月，斥資超過新台幣 12 億元，7日頂泰台南旗艦展示暨服務中心正式盛大開幕。

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全新落成的旗艦據點為全亞太規模最大的 Jaguar Land Rover 旗艦展示暨服務中心，依循英國原廠新世代 CI 規範，結合高規格的專業保修服務，持續為台灣豪華進口品牌市場注入最具英倫精神的獨到品味，並提供南部地區廣大 Jaguar 與 Land Rover 的車主現代奢華的服務體驗。

全新落成的頂泰台南旗艦據點選址台南市永康區小北路 37 號，採地下一層地上三層設計，佔地 1,470 坪，總建坪達到 3,880 坪。1 樓規劃新車展示區、客休區與服務廠，3 樓規劃原廠認證中古車展示區、鋁合金專屬維修區、美容鍍膜與鈑噴中心，B1 與頂樓合計提供 133 格停車空間。

位於 1 樓的新車展示區與交車區，面寬長約 16 公尺，樓層設計挑高 6.4 公尺，呈現方正的賞車空間，共可展出 14 輛新車，採用 Low-E 玻璃及超白玻璃，創造兼具節能與高透光度，提供來賓更為舒適尊榮的賞車環境。兩間獨立交車室採用全台唯一全黑立面設計，減少色彩對於車輛的干擾，更專注於新車的輪廓、質地以及光影形塑而成的現代奢華風格氛圍，使準車主於交車時更能仔細品味獨具英倫品味的豪華座駕。3 樓設有原廠認證中古車專區，共可展示 18 輛車款，提供更為多元的購車選擇。

建物擁有全台唯一天井設計，開幕當天特與收藏家商借經典名車E-Type展示。
建物擁有全台唯一天井設計，開幕當天特與收藏家商借經典名車E-Type展示。
為提供來賓奢華舒適的頂尖服務環境，全新旗艦據點導入數位化展間的概念，展示區建設高速 Wi-Fi、動態顯示車色外觀設備、AI 智慧人工柵欄即時接待等，提供更為專業且快速的服務。建物擁有全台唯一天井設計，下方設置自然景觀造景與塔形噴水池，提供另一個愜意的親子共同休息空間，提供客戶更為尊榮舒適的購車體驗。

1 樓設置共 10 個工位。
1 樓設置共 10 個工位。
維修工位導入包含德國 MAHA 專業維修設備與德國 BEISSBARTH 最新檢測技術提升技師檢修量能。
維修工位導入包含德國 MAHA 專業維修設備與德國 BEISSBARTH 最新檢測技術提升技師檢修量能。
維修工位導入包含德國 MAHA 專業維修設備與德國 BEISSBARTH 最新檢測技術提升技師檢修量能。
維修工位導入包含德國 MAHA 專業維修設備與德國 BEISSBARTH 最新檢測技術提升技師檢修量能。
法國 Celette 模具式手術台。
法國 Celette 模具式手術台。
投資超過 7,000 萬的維修服務中心具備集保修、美容、鈑噴、鍍膜等全台規模最大、設備最新的一站式服務，打造最頂尖的服務品質。1 樓設置共 10 個工位，3 樓設置 4 個鈑金專屬工位與汽車美容專區，為提供車主更為安心且快速的回廠檢修服務，維修工位導入包含德國 MAHA 專業維修設備與德國 BEISSBARTH 最新檢測技術提升技師檢修量能，以精準數據為車主提供專業把關。針對鋁合金車身修復，頂泰選用全球最新設備，引進法國 Celette 模具式手術台，提供更加精準的鋁合金車身校正維修服務，烤漆爐引進比利時 GARMAT 自動溫控變頻水性漆專用烤漆爐，提供車主宛若新車出廠般的專業鈑烤服務。此外，更為純電世代的來臨做好全面準備，廠區設置 2 組電動車專屬維修工位與 13 座充電設備，其中更包含一座 200 kw DC 直流充電樁，提供完善且高效率的電動車售後服務。

比利時 GARMAT 自動溫控變頻水性漆專用烤漆爐。
比利時 GARMAT 自動溫控變頻水性漆專用烤漆爐。
汽車美容專區。
汽車美容專區。
廠區設置 2 組電動車專屬維修工位與 13 座充電設備。
廠區設置 2 組電動車專屬維修工位與 13 座充電設備。
廠區設置 2 組電動車專屬維修工位與 13 座充電設備。
廠區設置 2 組電動車專屬維修工位與 13 座充電設備。
200 kw DC 直流充電樁。
200 kw DC 直流充電樁。
廢棄排除系統。
廢棄排除系統。
全新旗艦據點提供完整的銷售展示中心與完善的保養維修服務，並大量採用綠建材，實踐企業對於環境責任的決心。耗資新台幣 1,600 萬於建物頂樓裝置太陽能板與 100% 雨水回收，有效運用自然資源，減少能源消耗，採用 100% 環保水性漆料與義大利進口廢棄排除系統減少維修時廢氣產生，為地球環境盡一份心力。

為體恤員工，另設有員工專用健身房、具腳底按摩服務之休息區與員工餐廳等設施。
為體恤員工，另設有員工專用健身房、具腳底按摩服務之休息區與員工餐廳等設施。
頂泰興業汽車自 2014 年取得 Jaguar Land Rover 經銷授權，耕耘雲嘉南市場近 10 個年頭，期間不斷優化銷售與服務體系，實踐 Jaguar Land Rover 全球一致的『Customer First 客戶優先』準則，並分別於 2017 年與 2020 年獲得最佳經銷商的殊榮。頂泰興業持續在地深耕，也將會陸續為雙品牌車主規畫專屬的客戶體驗活動，包含車聚活動、高爾夫球敘以及生活體驗講座等，與 Jaguar Land Rover Taiwan 台灣捷豹路虎攜手建構品牌與客戶更為緊密貼心的連繫。

Jaguar Land Rover授權經銷商 頂泰興業
頂泰台南旗艦展示暨服務中心

 (06) 251-6311

 台南市永康區小北路 37 號

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