無法接受自體幹細胞移植？　新型藥物組合助多發性骨髓瘤治療

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謝燿宇主任說明，多發性骨髓瘤是一種血液型癌症，患者體內特化淋巴球漿細胞出現病變，大量增生並且影響到骨髓正常功能，進而出現全身性併發症。因其症狀缺乏特異性，常潛藏在其他疾病之下，輾轉多種科別之後才確診。國外也曾做過相關數據統計，計算患者於確診疾病前曾輾轉看過多少科別，其中，看過最多科別才確診的第一名就是「多發性骨髓瘤」。患者平均要看過3.8位醫師，才能得到確切診斷，逾半數從發病到確診需6個月以上時間。
症狀常被誤認為老化現象 四字口訣「CRAB」協助判斷
為改善此不易警覺的情形，針對多發性骨髓瘤常見併發症也發展出四字口訣「CRAB」，高血鈣（Calcium elevation）、腎功能病變（Renal insufficiency）、貧血（Anemia）、骨骼病變（Bone lesion），協助提升民眾對此疾病認知，進而及早診斷並提高治療成效。
謝燿宇主任補充，因多發性骨髓瘤患者平均年齡高達67歲，症狀常會被誤認為一般老化現象，但其實以貧血為例，年長者只要骨髓功能健全，通常不太會有貧血問題，因此當出現貧血，就要有可能為多發性骨髓瘤的警覺心。
而老化引發的骨質疏鬆，多出現在承受上半身所有重量的「腰部」部位，所以若患者出現壓迫性骨折，但非位於腰椎而是在胸椎、頸椎等位置，且經復健或物理治療位能緩解，一定要加倍注意，就應有所警覺並於就診時詳細告知主治醫師。
新型標靶藥物組合 治療成效卓越
多發性骨髓瘤目前首要治療仍以自體造血幹細胞移植為主，但因患者多為年長者，醫師需先判斷患者身體能否耐受移植手術，而後再合併三種以上藥物治療。三種藥物中，一為類固醇，即便歷史悠久至今仍為相當重要的治療用藥；二為蛋白酶體抑制劑（PI），協助分解細胞內老化蛋白；三為免疫調節劑，其目的是改變癌細胞生存環境使其不易生存。
謝燿宇主任表示，以新一代免疫調節劑而言，在三種藥物合用時會產生卓越成效，根據研究顯示，可協助將患者平均存活期提升至10年以上，而逾半數無疾病惡化存活期可長達65個月。相對傳統癌症治療如化療、放射線治療等，多發性骨髓瘤治療方式更有針對性，且多以口服或皮下注射，因此患者不需花太多時間待在醫院治療，提升療效同時有效增添用藥方便性。
除治療成效外亦重視生活品質 籲以正向心態抗病
由於多發性骨髓瘤早期特徵容易被忽視，呼籲民眾可多利用CRAB口訣評估自身狀況，提高警覺。若不幸確診，現今在醫學的進步下已有許多好的治療方案，不僅可幫助患者治療疾病、延長存活期，還能同時維持生活品質，因此患者不需過度悲觀，保持正向心態也是對抗疾病的重要一環。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53285
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