積極治療類風濕性關節炎　遠離併發症失能危機

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三軍總醫院風濕免疫過敏科葉富強醫師表示，類風濕性關節炎是一種自體免疫慢性疾病，因長期發炎導致關節遭到破壞且持續進展，症狀除了關節腫脹疼痛外，也會造成關節變形，嚴重影響患者生活品質。另外，也會攻擊身體其他器官，造成像是心臟、肺臟等比較重大的併發症發生，目前類風濕性關節炎更被健保列為重大傷病，需要積極診斷跟治療。
葉富強醫師說，類風濕性關節炎屬於對稱性或至少是雙側，比如說手腳兩側，或左右一起都會共同表現的疾病，也會有晨間僵硬（超過一小時）情況，由於關節腔內的軟組織緩慢發炎腫脹，當患者早上醒過來開始要用到關節時，腫脹感會增加患者動作的困難度，例如拿東西拿不穩，或者是沒有力氣，甚至疼痛感、僵硬感特別明顯；類風濕性關節炎是愈休息愈不動，僵硬感就會愈明顯，與其它慢性關節炎需要休息才會好的特性相當不同。
類風濕性關節炎治療多元 生物製劑改善效果明顯
針對類風濕性關節炎的治療，首先要控制患者的疼痛跟腫脹問題！葉富強醫師說明，一開始會先用類固醇或抗發炎藥物達到症狀快速緩解效果；接下來會從免疫下手，提供患者服用抗風濕藥物或是免疫調節劑，臨床顯示約7到8成患者在口服用藥後能達到不錯的控制效果；另外有2到3成左右患者，超過6個月以上藥物治療都控制不好的，就會經由醫師評估進階申請生物製劑或小分子藥物來使用。
生物製劑的特性就是具有高度專一性，有個別被設定的治療目標(如：腫瘤壞死因子、介白素六、B淋巴球等等)，目前藥物種類相當多元，但共通特性就是治療目標很明確，可以精準控制關節發炎達到相當不錯的治療效果。例如上述案例佳佳，剛開始先提供抗發炎及抗風濕藥物或是免疫調節劑，醫師按治療效果調整藥物種類和劑量，使用半年後發現患者的發炎指數仍高且關節腫脹疼痛仍然難以控制，於是改申請健保有給付的生物製劑，最後發炎指數很明顯下降，並回到接近正常值，最後連疼痛問題都大幅改善，讓患者感到相當滿意。使用生物製劑也有相當多的考量，像佳佳所使用的生物製劑，就是健保核准使用在有懷孕哺乳需求患者的抗腫瘤壞死因子。
葉富強醫師提醒，類風濕性關節炎是不可逆的疾病，目前尚無法完全痊癒，需要長期用藥來控制病情，患者千萬不要自行隨意停藥或中斷治療，可以多跟醫師溝通討論，選擇適合的療程及用藥，避免關節破壞或出現併發症影響生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53333
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