把握腦中風黃金6個月　中藥治療輔以針灸助復原

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臺北市立聯合醫院陽明院區中醫科主治醫師楊鯉源說明，因腦部血管突發性的阻塞或破裂，造成腦細胞損傷，致身體功能喪失，即為腦中風。腦中風患者會有不同程度的失能和障礙，其後遺症包含：肢體運動功能障礙、感覺功能障礙、語言障礙、吞嚥障礙、肩關節疼痛、關節攣縮、顏面神經麻痺等。
中醫針灸治療 加速功能恢復
楊鯉源醫師表示，臨床上中醫常使用「針灸」和「中藥」來治療腦中風後遺症。利用針灸刺激人體穴位，可促進神經修復，改善身體活動功能，加上中藥針對體質調理；國內外許多研究表示，復健搭配「針灸治療」可以改善腦中風患者的認知能力、肢體運動功能障礙及其後遺症，並可降低腦中風再復發機率。
中風復健看中醫 治療預後效果好
楊鯉源醫師指出，腦中風六個月內恢復速度最快，為黃金復健期，所以腦中風患者的復健療程越早開始越好。目前健保署實施「西醫住院病患中醫特定疾病輔助醫療計畫」，讓腦中風患者在「住院期間」即可得到中醫的完善照護。而針對病情已穩定且進入慢性復健期的門診病患，可以在中醫門診持續接受中醫治療，幫助腦中風後遺症改善，提升生活品質。
另外，中醫有提供長照居家醫療服務，有需求的民眾可諮詢鄰近院所中醫師或洽詢1966，申請居家訪視及治療，減輕患者與家庭照顧者身心負擔。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53305
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