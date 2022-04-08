幫助寶寶一覺好眠　掌握不同階段小撇步

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但究竟要如何辨識新生兒的疲勞訊號呢？其實新生兒的生理時鐘在出生六週後開始逐漸發展，睡眠規律性也會慢慢形成，但寶寶累了卻不會說，因此爸媽得多點觀察，若發現寶寶累了，這時讓寶寶再玩一下就得準備讓他們睡覺，千萬別等到寶寶開始鬧脾氣時才安撫，尤其從小開始培養寶寶累了就躺在床上睡覺，才不會累壞爸媽得一直抱著睡。
養成寶寶固定睡眠時間 4至11個月寶寶也能睡好覺
至於4至11個月的小寶寶則每天總睡眠時數落在12至15小時，通常白天會有1至4次，分別30分鐘至2小時的睡眠。睡眠管理職人指出，六個月後的夜奶變得不是必須的狀態，因此這時寶寶的「固定睡眠時間」成為關鍵，能幫助爸媽能夠在寶寶睡著後擁有自己時間，除了創造「睡眠友善」且一致的環境，像是將白光調整成黃光、播放睡前音樂等方式，也可以鼓勵寶寶獨自睡覺，提早進行練習，就能避免寶寶難面對分離焦慮的情況。
爸媽應調整自己底線 避免讓情緒影響育兒
最後1至2歲的幼兒總睡眠時數落在11至14小時，且小睡次數會明顯變少，這時建議小睡時間與晚上睡覺的時間不宜太近，即使出現抗拒入睡、夜裡醒來、夜驚等情況都是自然成長過程會出現情況，父母不用過於擔心，這時除了養成睡前的睡眠儀式，若孩子拒絕上床睡覺，也可以事先提醒再過多久後就要睡覺以引導孩子睡覺，李偉康臨床心理師強調，要記住踩好界線是教養上重要的學習，若你發現孩子的行為已經讓你產生情緒，就應留意這是否是自己底線，進而調整制定明確的界線範圍。
文章來源：【寶寶睡眠系列】0-2歲寶寶睡眠處理小妙計
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53314
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