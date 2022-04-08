巷仔內／新住民語言政策　不該只是為做而做

台灣自80年代起跨國通婚逐漸頻繁，至今新住民加二代人數已突破百萬。隨著東南亞新住民及移工族群擴增，再搭上外交及經濟上的去中化策略，台灣近年來大推新南向政策，欲加深與東南亞國家的交流，並大舉投入資源、推動政策辦理東南亞語言及文化推廣，更於108年起將東南亞語言納入課綱，以強化新二代與母國文化之連結、培養其成為未來的「外交尖兵」。不過，台灣過去長期以來對新住民事務及東南亞語言的忽視，偌大的人才缺口難以一時彌補，相關培訓政策推出後也有欠完善，讓原本立意良善的政策失了美意。





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