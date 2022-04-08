綠燈40秒「沒半台車禮讓」！他揭尷尬結局：最強路權在哪
行人穿越斑馬線時享有「帝王條款」，但現在仍有許多駕駛不理會，在綠燈的情況下不禮讓行人；對此，就有一名網友發文抱怨，表示明明有40秒綠燈，豈料左轉車一台接一台，沒半台車禮讓行人，剩下最後五秒鐘時，行人才匆忙跑過去，讓他超傻眼。
該名網友在PTT以「行人綠燈過斑馬線要禮讓車？」為題發文，表示台灣交通有什麼更可笑的，「連綠燈、行人和斑馬線，這三個最強路權都有了，結果40秒綠燈一群行人等待左轉車等到剩不到5秒用跑的」。
貼文一出，網友全傻眼，「鬼島交通是看輪子數的」、「這裡是台灣」、「台灣四輪，你敢？」、「沒辦法，拿法律換不了一條命」、「意外嗎？素質低佔大多數，美台都要去趕死一樣」、「不然拿命過嗎」、「輪數越多，越有路權」、「用生命捍衛路權」。
事實上，針對類似交通亂象，行政院今年2月通過交通部「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」，若車輛未暫停禮讓行人，罰鍰將從現行的3600元提高至6000元。另外，在速度管理部份，國際上均將「速度管理」列為提升道路交通安全關鍵因素，行政院本次修法將嚴重超速的規定，由現行超過規定的最高時速60公里，修正為超過最高時速40公里，以提升道路交通安全。（編輯：郭佩蓉）