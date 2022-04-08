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高齡嬤大腸癌術後肺栓塞　經導管直接血栓治療救一命

高齡嬤大腸癌術後肺栓塞　經導管直接血栓治療救一命
高齡嬤大腸癌術後肺栓塞　經導管直接血栓治療救一命

健康醫療網

2022-04-08 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】肺動脈栓塞會使患者出現呼吸喘、缺氧等症狀，嚴重甚至危及生命，但因臨床表現多為喘、胸痛、咳嗽等沒有較特殊的症狀，導致許多患者難以第一時間察覺。澄清醫院中港院區心臟血管內科張耿豪醫師指出，長期臥床、惡性腫瘤、口服避孕藥、吸煙、慢性疾病等都可能埋下危險因子，一旦肺栓塞發生，約十分之一的人可能在一小時內猝死，若未治療，兩週內的死亡率高達26%。

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86歲嬤開刀完竟呼吸急促　原來是肺栓塞惹禍

一名86歲阿嬤接受大腸癌切除後，在出院前夕突然意識不清且呼吸急促，不僅血液中氧氣濃度只有80%，血壓也掉到70，緊急送至加護病房，經胸部X光檢查發現雖肺部充氣正常，但氧氣仍無法順利進入血液，加上心臟右心室異常擴大，進一步檢查確診為肺栓塞。張耿豪醫師表示，考量患者年齡高加上剛接受完手術，因此採以經導管直接血栓治療，順利救回患者寶貴性命。

經導管直接血栓治療　風險低提高安全性

張耿豪醫師說明，患者一度病情惡化，讓家屬經醫師解釋後同意放棄急救，但加護病房仍做最後努力，透過特製的溶栓導管置入血栓中，並將血栓內打入藥物，破壞血栓，且考量患者安全，用的藥物劑量僅需要傳統劑量的四分之一，經治療不到半天，血中氧氣濃度回升到95%以上，也不需使用升壓劑維持血壓，如今患者已順利出院。

經導管溶栓術取代傳統治療　患者新選擇

治療肺栓塞除了主要的口服抗凝血藥物，若為較嚴重的患者，對於抗凝血藥物的效果太差，則可選擇藥效更強的血栓溶解劑，但因大劑量由靜脈注射，出血風險高，尤其對於年長者更容易誘發腦出血機率。張耿豪醫師強調，根據去年美國的NIS數據顯示，經導管溶栓術已經漸漸取代傳統的靜脈給藥方式，且風險也明顯低於傳統靜脈給藥，是患者一大新選擇。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53315

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