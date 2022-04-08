高齡嬤大腸癌術後肺栓塞　經導管直接血栓治療救一命

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一名86歲阿嬤接受大腸癌切除後，在出院前夕突然意識不清且呼吸急促，不僅血液中氧氣濃度只有80%，血壓也掉到70，緊急送至加護病房，經胸部X光檢查發現雖肺部充氣正常，但氧氣仍無法順利進入血液，加上心臟右心室異常擴大，進一步檢查確診為肺栓塞。張耿豪醫師表示，考量患者年齡高加上剛接受完手術，因此採以經導管直接血栓治療，順利救回患者寶貴性命。
經導管直接血栓治療 風險低提高安全性
張耿豪醫師說明，患者一度病情惡化，讓家屬經醫師解釋後同意放棄急救，但加護病房仍做最後努力，透過特製的溶栓導管置入血栓中，並將血栓內打入藥物，破壞血栓，且考量患者安全，用的藥物劑量僅需要傳統劑量的四分之一，經治療不到半天，血中氧氣濃度回升到95%以上，也不需使用升壓劑維持血壓，如今患者已順利出院。
經導管溶栓術取代傳統治療 患者新選擇
治療肺栓塞除了主要的口服抗凝血藥物，若為較嚴重的患者，對於抗凝血藥物的效果太差，則可選擇藥效更強的血栓溶解劑，但因大劑量由靜脈注射，出血風險高，尤其對於年長者更容易誘發腦出血機率。張耿豪醫師強調，根據去年美國的NIS數據顯示，經導管溶栓術已經漸漸取代傳統的靜脈給藥方式，且風險也明顯低於傳統靜脈給藥，是患者一大新選擇。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53315
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