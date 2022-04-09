謝金燕被阿姨狂喊「夭壽啊」　經紀人開車窗才知真相

謝金燕感覺對了就要出發！原訂去年要舉辦「謝金燕2022 TURN口罩 世界巡迴演唱會-高雄站」的歌壇天后謝金燕，因疫情關係等了一年時間終於盼到要在8/20這天重啟，隨著時間逼近4/9門票開賣時刻，讓謝金燕越是滿心期待要去港都工作的日子，儘管離自己三度攻雄蛋日子還有四個多月，但心繫高雄的她管不住想出走的心，決定先打包行李為接下來的高雄之旅「預備備」，更計畫在開唱前先來個高雄深度探索，除了吃美食、看美景到處「踩點」外，還想先行到高雄巨蛋去「巡視」做功課一番，她笑說：「太久沒到巨蛋級的場館，順道重溫一下在萬人場館裡的感覺！」打算「喬裝」成路人的謝金燕更肖想在開唱前每個月都跑一次高雄，讓經紀人忍不住吐槽笑說：「是『微服出巡』的概念嗎？！我敢打賭你絕對會被認出來！」
謝金燕之所以會如此期待到高雄開唱，最主要的原因莫過於對於南台灣粉絲的熱情印象深刻，回憶過往表演經驗中，其中有一次演出結束後上保母車準備離開會場時遇到粉絲熱情貼著車揮手打招呼，在車子緩慢移動過程中鏡盯到一位六十幾歲阿姨大喊「夭壽啊！」好幾聲，讓姐姐與經紀人連忙開車窗關切，沒想到阿姨下一秒竟對姐姐高喊稱讚說：「夭、壽、喔！那ㄟ甲泥水啦！」全場笑翻，阿姨的「語助詞」魅力讓姐姐至今想起仍會笑到不行！另外更有一次在高雄表演演唱《練舞功》這首歌時，有邀請一位歌迷上台同歡，沒想到這位歌迷有備而來，不僅歌詞熟記舞步也融會貫通，姐姐笑說：「他整場旋轉跳躍軟Q到不行，還忘我的深蹲non stop，那『舞功』真是有戳中人笑穴的魔力！害我整首歌都在笑，完全唱不下去！」曾多次受邀到高雄表演的謝金燕更難忘某次演出唱到ㄧ半舞台燈突然起火，由於事發緊急，但卻又是Live轉播演出，讓告訴自己要沉著應對的謝金燕當下「急中生智」，竟對觀眾喊話說：「自己要火爆了！」姐姐笑說：「現在想起來覺得自己怎麼會想出這樣的話來面對歌迷...」
除了高雄熱情歌迷讓謝金燕印象深刻，高雄在地的美食更是讓她深深迷戀高雄的重要原因之一，期待這次高雄之旅要好好當個「吃貨」的她有不少自己的美食口袋名單，舉凡興達港炸海鮮、蚵子寮漁港鮑魚炒飯、海火鍋都是她每次去高雄必訪的地方，此外，聊起高雄美食就欲罷不能的姐姐更私心推薦明火現烤豬腳及高雄開了70幾年的鴨肉飯，自曝每次去可以連吃三碗鴨肉飯的她笑說：「每次去高雄，沒胖個兩公斤回來就不算去過！」熱愛高雄美食的姐姐更趁著這次要去高雄開唱提前詢問當前粉絲還有沒有更「地道」的小吃可以推薦，她笑說：「在此開放姐寶們一一報上名單，姐要好好地去吃個夠！」
而時隔一年時間，自己的高雄演唱會即將於4/9明天開賣，謝金燕坦言自己對於票房「會擔心但沒壓力！」得知主辦單位開麗娛樂在票房這塊「壓力山大」，幽默的姐姐不忘在演唱會門票開賣前特別跟天公伯「喊話」一下，她笑說：「真心祈求讓演唱會主辦單位的老闆能帶領著謝金燕 不畏疫情，與大家『疫』起衝經濟！」而隨著近期疫情反覆無常，姐姐特別呼籲姐寶們對於防疫千萬別鬆懈，「大家出門都要戴好口罩，酒精瓶也隨身帶好，大家都能健健康康，期待一起『TURN口罩』的那天到來！」（編輯：楊穎軒）