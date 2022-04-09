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想從失敗中學習　先讓大腦感到「安心」

想從失敗中學習　先讓大腦感到「安心」
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健康醫療網

2022-04-09 10:31:00

人生的場景中，不可能永遠都順心如意，失敗與打擊，可以說是所有人終其一生都需要面對的難題；然而，當失敗的打擊大到難以面對時，又該如何是好？面對及接納失敗，才能夠獲得學習的機會。這聽起來很簡單，做起來卻一點也不容易，不想接受失敗、又難以面對失敗的人，其腦中必定存在著某些深刻的失敗經驗或記憶。

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生理喚起過度頻繁　切記：心理的傷身體記得在失敗的同時遭到辱罵、斥責，甚至是被毆打，而留下了極度痛苦記憶的人，往往會出現想要逃避那些失敗的反應。從短期的生命需求來看，這是必要的反應。當這個反應相當強烈時，如果加以否定，反而會形成更加鮮明的負面記憶。因此，當發生不敢面對失敗，只能選擇逃避的強烈反應時，該做的第一件事，是認同並接納這個逃避的自己，當大腦出現如此極端的反應時，正代表著心理處於無法獲得安全保障的狀態。

前額葉皮質失去機能　相當於壓力開關失能臨床上可將前額葉皮質的功能比喻成前哨站、杏仁核比喻為警報器，一般人在正常情況下，聽到遠方傳來聲響，警報器便會開始分泌賀爾蒙，來控制人的注意力；當我們查看聲響，並發現只是回收車經過時，空瓶碰撞的聲音，前哨站就會做出判斷，傳達訊息關閉警報器並停止分泌賀爾蒙。

但當某人的心理無法獲得安全的保障時，前額葉皮質的機能就會減退，相當於失去判斷力，杏仁核便不會停止分泌賀爾蒙，也就是這時候即使對它說再多「應該從失敗中學習」的道理也沒有用。就算中央執行網路明白「應該從失敗中學習」 的道理，大腦及記憶也會因為過去的經驗而產生想要逃避的強烈反應，很難平心靜氣地好好從失敗中學習。

改變的反義詞就是接納　解決當務之急再來談改變生活中應儘量避免否定逃避失敗的行為，而是要先從接納開始，以獲得心理的安全感為當務之急。必須先讓當事人的大腦明白，這是一個能夠安心接納及面對失敗的地方，更是一個能從失敗學習到價值的地方。想要讓當事人的大腦不斷感到安全，最後產生「安心感」，周遭的旁人及環境必須先接納失敗。同樣道理，如果內心一直在逃避失敗，當務之急是趕緊找到一個能夠讓我們感到「安心」的環境或人物。

本文摘選自《Happy Stress 壓力是進化你大腦的「武器」：頂尖人士都知道！腦科學實證的掌握壓力「甜蜜點」方法》，悅知文化出版



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53302

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