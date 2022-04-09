想從失敗中學習　先讓大腦感到「安心」

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前額葉皮質失去機能 相當於壓力開關失能臨床上可將前額葉皮質的功能比喻成前哨站、杏仁核比喻為警報器，一般人在正常情況下，聽到遠方傳來聲響，警報器便會開始分泌賀爾蒙，來控制人的注意力；當我們查看聲響，並發現只是回收車經過時，空瓶碰撞的聲音，前哨站就會做出判斷，傳達訊息關閉警報器並停止分泌賀爾蒙。
但當某人的心理無法獲得安全的保障時，前額葉皮質的機能就會減退，相當於失去判斷力，杏仁核便不會停止分泌賀爾蒙，也就是這時候即使對它說再多「應該從失敗中學習」的道理也沒有用。就算中央執行網路明白「應該從失敗中學習」 的道理，大腦及記憶也會因為過去的經驗而產生想要逃避的強烈反應，很難平心靜氣地好好從失敗中學習。
改變的反義詞就是接納 解決當務之急再來談改變生活中應儘量避免否定逃避失敗的行為，而是要先從接納開始，以獲得心理的安全感為當務之急。必須先讓當事人的大腦明白，這是一個能夠安心接納及面對失敗的地方，更是一個能從失敗學習到價值的地方。想要讓當事人的大腦不斷感到安全，最後產生「安心感」，周遭的旁人及環境必須先接納失敗。同樣道理，如果內心一直在逃避失敗，當務之急是趕緊找到一個能夠讓我們感到「安心」的環境或人物。
本文摘選自《Happy Stress 壓力是進化你大腦的「武器」：頂尖人士都知道！腦科學實證的掌握壓力「甜蜜點」方法》，悅知文化出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53302
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