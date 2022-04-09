COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

野外踏青露營夯　當心恙蟲上身

野外踏青露營夯　當心恙蟲上身
野外踏青露營夯　當心恙蟲上身

健康醫療網

2022-04-09 12:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】近年露營活動興起，成為時下最熱門的旅遊方式，最近天氣漸漸暖和，許多營地一到假日就爆滿，想要悠閒的在郊外度過假期，親近大自然的同時，應當心恙蟲附著叮咬。

我是廣告 請繼續往下閱讀
夏季流行疾病　恙蟎叮咬成病

依據疾管署網站統計，110年感染恙蟲病292例，111年截至日前則有26例，雖然南投縣今年尚無感染病例，但仍不能輕忽，歷年通報數自4至5月開始上升，6至7月達高峰，民眾郊外活動需多加留意。

衛生福利部南投醫院感染科廖嘉宏主任表示，恙蟲病主要流行季節為夏季，恙蟲病的病媒為恙蟎，其會停留於草叢中，伺機攀附到經過的動物或人類身上，若遭到恙蟎叮咬，叮咬處可能會出現焦痂，並可能出現連續性高燒、頭痛、背痛、盜汗及淋巴結腫大等症狀，若沒有經過適當治療，死亡率將高達六成。

戶外踏青祭祖　衣著保護肌膚

廖嘉宏主任指出，除了最近很夯的露營，民眾清明連假掃墓祭祖、登山或至戶外踏青時，建議穿著長袖長褲、手套等保護性衣物，並且可使用政府主管機關核可的防蚊藥劑，離開草叢環境後應盡速更換衣物及沐浴，降低恙蟎附著與叮咬的機會。

野外活動後三週不明原因發燒　應盡快就醫

廖嘉宏主任提醒，恙蟲病的潛伏期約為6至21天，如果民眾於野外活動後三週內發生不明原因發燒，民眾就醫時，應主動告訴醫生有無出入郊區、草叢，以利感染科醫師鑑別診斷。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53310

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

中國再有一線城市將普篩　廣州推全民核酸檢測

中國增2.5萬例本土！上海占2.3萬例　進行新一輪抗原篩檢

想從失敗中學習　先讓大腦感到「安心」

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀