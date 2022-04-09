野外踏青露營夯　當心恙蟲上身

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依據疾管署網站統計，110年感染恙蟲病292例，111年截至日前則有26例，雖然南投縣今年尚無感染病例，但仍不能輕忽，歷年通報數自4至5月開始上升，6至7月達高峰，民眾郊外活動需多加留意。
衛生福利部南投醫院感染科廖嘉宏主任表示，恙蟲病主要流行季節為夏季，恙蟲病的病媒為恙蟎，其會停留於草叢中，伺機攀附到經過的動物或人類身上，若遭到恙蟎叮咬，叮咬處可能會出現焦痂，並可能出現連續性高燒、頭痛、背痛、盜汗及淋巴結腫大等症狀，若沒有經過適當治療，死亡率將高達六成。
戶外踏青祭祖 衣著保護肌膚
廖嘉宏主任指出，除了最近很夯的露營，民眾清明連假掃墓祭祖、登山或至戶外踏青時，建議穿著長袖長褲、手套等保護性衣物，並且可使用政府主管機關核可的防蚊藥劑，離開草叢環境後應盡速更換衣物及沐浴，降低恙蟎附著與叮咬的機會。
野外活動後三週不明原因發燒 應盡快就醫
廖嘉宏主任提醒，恙蟲病的潛伏期約為6至21天，如果民眾於野外活動後三週內發生不明原因發燒，民眾就醫時，應主動告訴醫生有無出入郊區、草叢，以利感染科醫師鑑別診斷。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53310
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