孩子身體不適吃大人的藥減量就好？　專家提出警告

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臺灣兒科醫學會秘書長彭純芝表示，孩童最常見的咳嗽症狀，可能是大家熟悉的感冒，但也可能是氣喘、異物吸入，或其他非呼吸系統的疾病，例如：不自主動作異常的「妥瑞症」，病童會不受控制的乾咳，常被當感冒治療好久後才被診斷。不過，即使是感冒，也不應該自行服藥，因為感冒藥常含有多種成分，或含有不適合給孩子使用的成分，因孩童的代謝系統尚未發育完成，對於某些成分代謝速度緩慢，極容易在體內蓄積，增加副作用的發生。
常備藥取得容易 忽視看診重要性
林口長庚醫院兒童一般科吳昌騰醫師則指出，有一名5歲男孩，體重19公斤，因發燒，長輩在家中急尋退燒藥，誤拿了二顆500mg普拿疼給男孩吃。男孩因此出現嘔吐、無精打采、嗜睡的情形，緊急送急診發現是普拿疼（acetaminophen）中毒引發肝功能失調，緊急搶救後撿回一命。
另外，也曾有家中長輩貪圖方便，拿了自己腹瀉時吃的止瀉藥洛普拉膠囊（Imodium）給9個月體重9公斤的小孫子，並且自行調整用量，一次吃半顆，吃了4次，結果小孫子出現肚子脹，麻痺性腸梗阻、嗜睡和噁心嘔吐等症狀，只好緊急送往兒科急診，找出腹瀉的原因其實是細菌(沙門氏菌)腸胃炎併發腸阻塞。
守護每位兒童健康 務必看診找病因
臺灣兒科醫學會理事長李宏昌醫師再次強調，孩童的腹痛、嘔吐，背後的原因五花八門，而且不同年齡好發的疾病類別也不相同，絕對需要專業醫師鑑別，才能對症下藥，並根據孩子年齡、體重等做最適當的藥物劑量調整，以免用藥錯誤造成孩子與家庭一時，甚或一輩子的傷害。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53293
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